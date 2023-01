Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Jobdaten drücken Wall Street ins Minus – Kurs der Kryptobank Silvergate halbiert sich fast

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange.

New York Zinssorgen nach einem Bericht der privaten US-Arbeitsagentur ADP setzen der Wall Street erneut zu. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte zur Eröffnung am Donnerstag 0,2 Prozent tiefer bei 33.192 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,3 Prozent auf 3840 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,7 Prozent auf 10.390 Stellen.

Im US-Privatsektor im Dezember entstanden ADP zufolge 235.000 Jobs. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich mit einem Zuwachs von 150.000 gerechnet. „Der Bericht veranlasst die Anleger zu glauben, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen länger und stärker anheben muss, als der Markt derzeit erwartet“, sagte Sam Stovall, Chefanlagestratege beim Forschungsunternehmen CFRA in New York.

Die US-Notenbank Fed, die Vollbeschäftigung und stabile Preise zum Ziel hat, hob den Leitzins im Dezember um einen halben Prozentpunkt an - auf die neue Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent. Sie sieht mittlerweile erhebliche Fortschritte im Kampf gegen die hohe Inflation und will nach einer Serie kräftiger Zinserhöhungen künftig einen weniger aggressiven Kurs steuern. Dabei ist nach Ansicht der meisten Währungshüter „Flexibilität und Optionalität“ gefragt: Dies lässt darauf schließen, dass das Zinserhöhungstempo bei der Fed-Sitzung Anfang Februar gedrosselt werden könnte - auf einen Viertel-Prozentpunkt.

Bei den Einzelwerten beflügelte ein Medienbericht über die Wiederaufnahme von Fusionsgesprächen mit dem japanischen Chipkonzern Kioxia die Aktie von Western Digital. Die Papiere des kalifornischen Herstellers von Speicherchips stiegen um 4,4 Prozent auf 34,53 Dollar. Gleichzeitig drückten Existenzsorgen das angeschlagene Einrichtungshaus Bed, Bath & Beyond ins Minus von 23 Prozent auf 1,86 Dollar - das tiefste Niveau seit 1993.

Walgreens Boots Alliance: Die Aktie des Drogerieunternehmens fiel um 6,9 Prozent, obwohl das Unternehmen einen Gewinn für das erste Quartal gemeldet hatte, der die Schätzungen der Analysten übertraf. Walgreens hob außerdem seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr an, was zum Teil auf die Übernahme von Summit Health durch seine US-Gesundheitssparte zurückzuführen ist.

Amazon: Das Unternehmen will 18.000 Stellen streichen. Die Aktien gibt 1,2 Prozent nach. Amazon ist ein weiteres Technologieunternehmen, das nach einer rasanten Expansion während der Pandemie seine Ausgaben reduziert.

Silvergate Capital: Die Aktien der Kryptobank Silvergate Capital stürzten um mehr als 47 Prozent ab. Die Einlagen für digitale Vermögenswerte sind vom 30. September bis zum Jahresende um 8,1 Milliarden Dollar auf nur noch 3,8 Milliarden Dollar gesunken. Anlass war eine „Vertrauenskrise“ im Sektor nach dem Zusammenbruch von FTX. Die Bank war nach eigenen Angaben gezwungen, 5,2 Milliarden Dollar an Schulden zu verkaufen, um die Abhebungen zu decken. Im vierten Quartal gab es einen Verlust von 718 Millionen Dollar aus diesem Verkauf.

Coinbase: Die Aktien der Krypto-Handelsplattform gab 12,8 Prozent nach. Das Analysehaus Cowen hatte das Papier unter Berufung auf das schwierige makroökonomische Umfeld und die anhaltenden Bedenken hinsichtlich des Scheiterns von FTX herabgestuft. Die Herabstufung erfolgte einen Tag, nachdem Coinbase mit dem New Yorker Department of Financial Services einen Vergleich in Höhe von 100 Millionen Dollar wegen Mängeln bei der Geldwäschebekämpfung geschlossen hatte.

Wendy's: Die Aktien der Fast-Food-Kette fielen um 1,1 Prozent. Oppenheimer hatte das Papier von „Outperform“ auf „Perform“ zurückgestuft. Begründung: Das Risiko-Ertrags-Verhältnis und die Bewertung der Aktie sei jetzt recht ausgewogen.

