Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Vorsichtige Investoren an der Wall Street – Aktien der Silicon Valley Bank knapp 50 Prozent im Minus

Der überraschende Anstieg der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stabilisiert die Kurse. Bedeutet das die Wende am Jobmarkt? Mit Spannung wird der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag erwartet.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Die Spannung vor dem offiziellen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag setzt der Wall Street zu. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte am Donnerstag 0,6 Prozent tiefer bei 32.604 Punkten.

Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,8 Prozent auf 3961 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq bröckelte um 0,9 Prozent auf 11.471 Stellen ab.

Die Anleger fürchteten, dass ein allzu starker Jobmarkt die US-Notenbank Fed zu größeren Zinsschritten bewegen könnte. „Die Gefahr ist, dass der Bericht bestätigt, dass der Januar kein Ausrutscher war und auf einen Arbeitsmarkt hinweist, der sich nicht nur nicht abkühlt, sondern vielleicht sogar heißer wird“, sagte Craig Erlam, Marktanalyst beim Broker Oanda.

Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA sind nach Daten vom Donnerstag zwar überraschend gestiegen. Allerdings haben US-Unternehmen im Februar einer früheren Umfrage zufolge mehr als doppelt so viele Jobs geschaffen wie im Vormonat.

