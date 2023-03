Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Vorsichtige Investoren an der Wall Street – GE-Aktie springt auf Fünf-Jahres-Hoch

Der überraschende Anstieg der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stabilisiert die Kurse. Für manche Experten könnte das die Wende am Arbeitsmarkt bedeuten.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Der überraschende Anstieg der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA hat der Wall Street am Donnerstag stabilisiert. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 Prozent notierten im Handelsverlauf unverändert bei 32.800 sowie 3993 Punkten. Auch der Index der Technologiebörse Nasdaq trat mit 11.578 Zählern mehr oder weniger auf der Stelle.

Die Anleger hoffen, dass ein sich abkühlender Jobmarkt die US-Notenbank Fed zu kleineren Zinsschritten bewegen könnte. Die Sorge vor den Folgen weiterer Zinserhöhungen hatte die Märkte in dieser Woche belastet.

Insgesamt stellten vergangene Woche 211.000 Amerikaner einen Antrag auf staatliche Stütze. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit 195.000 gerechnet. „Dies könnte für den Markt heute ein Wendepunkt sein“, sagte Ökonom Peter Cardillo vom Finanzdienstleister Spartan Capital Securities.

