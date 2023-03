Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street nachmittags schwach im Plus – Hindenburg Research schickt Aktie auf Talfahrt

Der Finanzdienstleister Block ist in den Fokus des einflussreichen Shortsellers geraten. Die Aktie des Unternehmens bricht ein. Regionalbanken knüpfen an Vortagesverluste an.

Düsseldorf Die Hoffnung auf eine Zinspause der US-Notenbank Fed stabilisiert die Wall Street. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notiert am Mittag kaum verändert bei 32.043 Punkte zu. Der breiter gefasste S&P 500 liegt ebenfalls unverändert bei 3935 Zählern.

Der Index der Technologiebörse Nasdaq steigt um 0,4 Prozent auf 11.713 Punkte. In den Handelstag gestartet waren die drei großen Indizes deutlich optimistischer.

Die Fed hatte das Zinsniveau am Mittwochabend erneut angehoben auf eine Spanne von nunmehr 4,75 bis 5,0 Prozent. Es war die neunte Zinserhöhung in Folge. Ein Schritt in diesem Umfang war im Vorfeld erwartet worden.

Der weitere Ausblick lässt sich jedoch so interpretieren, dass der Zinsgipfel damit fast erreicht ist. Darauf deuten auch die neuesten Fed-Projektionen hin: Die Notenbank erwartet, dass der Leitzins am Jahresende bei 5,00 bis 5,25 Prozent liegt, also 25 Basispunkte über dem aktuellen Niveau. Diese Signale stimmten Anleger zuversichtlich, sagen Börsianer am Donnerstag.

