Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street startet nach US-Konsumdaten im Plus – Aktien von Apple auf Rekordjagd

Die Konsumausgaben wuchsen im Mai nur um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Experten sehen ein „Anzeichen von Stabilität“.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Schwindende Inflationssorgen haben an den US-Börsen eine freundliche Stimmung aufkommen lassen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stieg am Freitag um 0,6 Prozent auf 34.319 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gewann ein Prozent auf 4438 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte 1,3 Prozent zu auf 13.772 Punkte.

Die Konsumausgaben wuchsen im Mai nur um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Von Reuters befragte Volkswirte hatten mit einem doppelt so großen Plus gerechnet.

Der von der Fed viel beachtete PCE-Preisindex legte ebenfalls weniger zu als gedacht. „Es zeigt Anzeichen von Stabilität und zeigt, dass wir in die richtige Richtung gehen“, sagte Peter Andersen, Gründer von Andersen Capital Management in Boston. „Zum Abschluss dieses Quartals und zur zweiten Jahreshälfte bin ich optimistisch, dass die Wirtschaft und die Verbraucher in guter Verfassung sind und sich weiter erholen werden.“

