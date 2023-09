Nikkei, Topix & Co Anleger in Asien vor Woche der Notenbankentscheidungen vorsichtig

Anleger zeigen vor mehreren Zinsentscheidungen der Notenbanken wenig Kauflust. Die Märkte in Japan blieben geschlossen.

Anleger warten auf diverse Zinsentscheidungen. (Foto: dpa) Finanzmärkte in Südkorea

Sydney Zu Beginn einer Woche voller Notenbanksitzungen zeigen sich die Anleger in Asien risikoscheu. Die Börse in Shanghai schloss bei 0,3 Prozent im Plus und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann am Montag 0,4 Prozent.

Der Handel in China stand ganz im Zeichen der in Hongkong gelisteten chinesischen Immobilienentwickler (HSMPI), die um zwei Prozent nachgaben: Die Aktien des hoch verschuldeten Immobilienentwicklers China Evergrande fielen stellenweise um 25 Prozent auf den tiefsten Stand seit zwei Wochen, nachdem die Polizei in Südchina einige Mitarbeiter der Vermögensverwaltungsabteilung verhaftet hatte. Der Immobilienkonzern schloss den Handelstag bei minus 9,4 Prozent.

Zugleich hatte die in Chinas Immobiliensektor engagierte Treuhandgesellschaft Zhongrong International Trust am Wochenende mitgeteilt, sie könne Zahlungen für einige Treuhandprodukte nicht fristgerecht leisten. In Hongkong gelistete chinesische Immobilienentwickler gaben zum Wochenstart rund zwei Prozent nach.

Die Börse in Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen notierten dagegen leicht fester. Besser als erwartete Konjunkturdaten hatten in der vergangenen Woche die Stimmung aufgehellt und ließen Anleger auf eine Stabilisierung der zweitgrößten Volkswirtschaft hoffen. „Trotz der ermutigenden Anzeichen einer Stabilisierung bleibt der Immobilienmarkt das fehlende Puzzleteil im Wirtschaftsbild“, sagte Tommy Xie, China-Experte bei der OCBC Bank. Die Märkte in Japan blieben am Montag wegen eines Feiertags geschlossen. In dieser Woche stehen erneut die Zentralbanken der Welt im Mittelpunkt des Interesses: Fünf von ihnen, die gemeinsam die zehn am meisten gehandelten Währungen kontrollieren, halten Zinssitzungen ab. Am Mittwoch steht die Entscheidung der wichtigen US-Notenbank an. Die Märkte haben sich auf eine Zinspause eingestellt, so dass das Hauptaugenmerk auf den aktualisierten Konjunktur- und Zinsprognosen sowie den Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell über die Zukunft liegen wird. Für das kommende Jahr werden Zinssenkungen um rund 80 Basispunkte erwartet. „Theoretisch sollte die Sitzung wenig volatil sein, aber das ist ein Risiko, das es zu managen gilt“, sagt Chris Weston, Head of Research bei Pepperstone. Mehr: Raus aus Tagesgeld, rein ins Festgeld – Was der jüngste EZB-Schritt für Sparer bedeutet