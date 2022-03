Nikkei, Topix & Co Asiatische Aktienmärkte überwiegend optimistisch

Nikkei und Topix liegen im frühen Handel leicht im Plus. Der Ölpreis gab jedoch nach – Schanghai musste erneut in den Lockdown. Das schürte Anlegersorgen.

Die Stimmung ist am Dienstag vorsichtig optimistisch. (Foto: dpa) Märkte Asien

Frankfurt, Tokio Die Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag von der Aussicht auf eine weiter lockere japanische Geldpolitik profitiert. In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,9 Prozent, der breiter gefasste Topix-Index machte 0,57 Prozent gut. Der Hauptindex der Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor ebenfalls 0,1 Prozent.

Der Coronavirus-Lockdown im chinesischen Finanzzentrum Schanghai schürte Ängste vor einem Nachfrageeinbruch in China, was den Ölpreis belastete. US-Leichtöl gab um gut ein Prozent auf 104,86 Dollar je Barrel nach, die Nordseesorte Brent um knapp ein Prozent auf 111,43 Dollar.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,5 Prozent auf 123,33 Yen und 0,1 Prozent auf 6,3695 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent schwächer bei 0,9330 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0980 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0222 Franken.

