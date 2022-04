 Nikkei, Topix & Co: Asienbörsen öffnen mit vorsichtigem Handel

Die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie in China stimmt Anleger weiterhin zurückhaltend. Die wichtigsten Kurse an der Börse Schanghais liegen im Minus.

Anleger halten sich am Mittwoch zurück. (Foto: AP) Märkte Asien

Tokio, Schanghai, Shenzen Die Anleger in Asien wägen am Mittwoch die möglichen Auswirkungen lokaler Lockdowns in China ab. „Corona-Lockdowns, Lieferverzögerungen und -rückstände könnten die Sorgen (über Chinas Handelsüberschuss) verstärkt haben“, sagte Moh Siong Sim von der Bank of Singapore. Japans Wirtschaft verzeichnete im März durch die im Zuge des Ukraine-Krieges gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise ein größer als erwartetes Handelsdefizit. Die Märkte können sich auf keine gemeinsame Richtung einigen.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,6 Prozent höher bei 27.135 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,8 Prozent und lag bei 1910 Punkten.

Die Börse in Schanghai lag 0,7 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzen verlor 1,1 Prozent.

