Nikkei, Topix und Co. Neue Rezessionsängste drücken Stimmung an Asien-Börsen

Jüngste Unternehmensbilanzen schüren neue Rezessionsängste bei den Anlegern. Ein Teil der Investoren nimmt auch Gewinne mit.

Anleger sind am Donnerstag wieder zurückhaltender.

Singapur Enttäuschende Konzernbilanzen und die Furcht vor einem Abschwung der Wirtschaft machen Anleger in Japan und China nervös. In Tokio gab der japanische Leitindex Nikkei am Donnerstag 0,3 Prozent auf 27.345 Punkte nach. Der breiter gefasste Topix fiel um 0,7 Prozent auf 1906 Punkte.

Analysten sprachen von Gewinnmitnahmen. „Meiner Meinung nach war der Nikkei gestern ungewöhnlich stark“, sagte Kazuo Kamitani, Stratege beim Broker Nomura.

Die Aktien des japanischen Kamera- und Druckerherstellers Canon fielen nach einer Prognosekürzung um 6,5 Prozent an das Ende im Nikkei. In diesem Sog gaben die Papiere des Rivalen Seiko Epson um 4,8 Prozent. Auch die enttäuschenden Quartalszahlen der Facebook-Mutter Meta vom Vorabend an die Wall Street belasteten die Tokioter Börse.

