Wall Street Dow Jones notiert kaum verändert – Tech-Werte erholen sich etwas

Straßenschild an der Wall Street

Die Nervosität an den Märkten ist hoch.

New York Die Schnäppchenjäger der Wall Street hat am Dienstag zeitweise der Mut verlassen. Der US-Standardwerteindex Dow Jones legte zunächst zu, pendelte im weiteren Handelsverlauf jedoch um seinen Vortagesschluss.

Es sei klar gewesen, dass die Kursgewinne nicht von Dauer sein würden, sagte Aktienhändler Dennis Dick vom Brokerhaus Bright Trading. Schließlich wolle niemand auf dem falschen Fuß erwischt werden, wenn die US-Inflationsdaten am Mittwoch höher ausfielen als gedacht. „Die Nervosität vor den Zahlen ist hoch.“

Experten rechnen für April mit einer Abschwächung der Teuerungsrate im Jahresvergleich auf 8,1 von 8,5 Prozent. Am Donnerstag folgen die Erzeugerpreise, deren Anstieg sich Prognosen zufolge auf 10,7 von 11,2 Prozent verlangsamt hat. Von diesen Zahlen versprechen sich Börsianer Rückschlüsse auf das Tempo der erwarteten US-Zinserhöhungen.

Der breit gefasste S&P 500 gewann zwischenzeitlich 0,6 Prozent. Der Technologieindex Nasdaq 100 stieg um mehr als zwei Prozent. Noch am Vortag war die Nasdaq deutlich eingebrochen.

Bitcoin gewinnt an Wert

Der Bitcoin verteuerte sich am Dienstag um 1,1 Prozent auf 32.279 Dollar, nachdem die Cyberdevise im Sog des allgemeinen Ausverkaufs an der Börse erstmals seit zehn Monaten unter die Marke von 30.000 Dollar gefallen war. Da Kryptowährungen von institutionellen Anlegern aber wie Technologiewerte behandelt würden, müsse allerdings in turbulenten Phasen jederzeit mit einem erneuten Ausverkauf gerechnet werden, sagte Analyst Timo Emden von Emden Research.

Vor einem Wiedereinstieg in den Rohölmarkt scheuten viele Investoren dagegen zurück. Der Preis der US-Sorte WTI verbilligte sich um 3,4 Prozent auf 99,62 Dollar je Barrel (159 Liter). Die Corona-Lockdowns in China und die wegen der Inflation steigenden Zinsen schürten Ängste vor eine Abkühlung der Weltwirtschaft und einer geringeren Nachfrage, sagte Analyst Tamas Varga vom Brokerhaus PVM.

Am Aktienmarkt fielen die Titel von Peloton um bis zu 20,4 Prozent auf ein Rekordtief von 11,25 Dollar. Der Fitnessgeräte-Hersteller hatte einen Umsatzeinbruch und einen überraschend hohen Verlust von 757,1 Millionen Dollar bekanntgegeben.

Außerdem warnte Firmenchef Barry McCarthy, dass die Kapitaldecke mit 879 Millionen Dollar für ein Unternehmen dieser Größe dünn sei. Peloton habe selbst die niedrigen Markterwartungen verfehlt, kritisierte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. Selbst mit den jüngsten Preissetzungen werde das Unternehmen seine Fitnessbikes und Laufbänder nur schwer los.

Einzelwerte im Fokus

Novavax: Papiere der Pharmafirma Novavax wurden zunächst massiv abgestoßen, drehten im weiteren Handelsverlauf jedoch ins Plus. Novavax hat bislang nur einen Bruchteil der für 2022 angepeilten mindestens zwei Milliarden Dosen seines Coronavirus-Vakzins ausgeliefert. Allerdings rechne er mit einer erhöhten Nachfrage für Auffrischungsimpfungen im kommenden Herbst, schrieb Analyst Georgi Yordanov vom Vermögensverwalter Cowen. Tests deuteten darauf hin, dass das Serum gegen die Omikron-Variante guten Schutz biete.

Boeing: Der US-Luftfahrtkonzern Boeing hat im April deutlich weniger Flugzeuge ausgeliefert als im Vormonat. Insgesamt übergab der Airbus-Rivale laut eigenen Daten vom Dienstag 35 Maschinen an Kunden – im März waren es 41. Der Großteil entfiel auf den früheren Problemflieger 737 Max. Der Mittelstreckenjet ist Boeings gefragtestes Modell, obwohl er nach zwei Abstürzen lange mit Startverboten belegt war. Die Bilanz leidet weiter unter Problemen mit dem Langstreckenflieger 787 „Dreamliner“, der wegen Produktionsmängeln nicht ausgeliefert werden kann. Boeings Aufträge gingen von 53 im Vormonat auf 46 zurück. Airbus lieferte im April 48 Verkehrsflugzeuge aus und erhielt Bestellungen für 98 Maschinen. Die Aktie von Boeing notiert im Handelsverlauf leicht im Plus.

AMC: Der Erfolg von Kinofilmen wie „Batman“ oder „Doctor Strange“ hatte AMC zwischenzeitlich Auftrieb gegeben. Die Aktien der weltgrößten Kinokette fielen an der Wall Street am Dienstag jedoch zeitweise um mehr als vier Prozent. Aufgrund höherer Ticketpreise hatte aber der Quartalsumsatz mit 785,7 Millionen Dollar über den Erwartungen gelegen, sagte Analyst James Goss vom Research-Haus Barrington. Der Verlust sei geringer ausgefallen als befürchtet.

Vroom: Geschäftszahlen über Markterwartungen und ein Führungswechsel bescheren Vroom einen kräftigen Kurssprung. Die Aktien des Online-Gebrauchtwagenhändlers steigen zeitweise um mehr als 30 Prozent. Der Quartalsumsatz lag den Angaben zufolge bei 923,8 Millionen Dollar und der Verlust bei 0,71 Dollar je Aktie. Außerdem beerbt der bislang für das operative Geschäft zuständige Tom Shortt den bisherigen Firmenchef Paul Hennessy mit sofortiger Wirkung.

Biohaven: Ein 11,6 Milliarden Dollar schweres Übernahmeangebot des Großaktionärs Pfizer beschert Biohaven den größten Kurssprung der Firmengeschichte. Die Titel des Anbieters von Migränemedikamenten steigen im US-Geschäft zeitweise um rund 70 Prozent auf 140,83 Dollar. Pfizer bietet den Angaben zufolge 148,50 Dollar je Biohaven-Aktie.

Mehr: Cathie Wood kauft trotz Rekordverlust im April Aktien für 280 Millionen Dollar nach.