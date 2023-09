 Doppelbesteuerungsabkommen: Bundesfinanzhof klärt Begriff der Betriebsstätte bei Dienstleistungen

Der Bundesfinanzhof stellt klar, dass es für eine Betriebsstätte oder feste Einrichtung im Dienstleistungsbereich ausreicht, dass Nutzungsstrukturen gestellt werden.

Der Bundesfinanzhof hat im Falle eines Flugzeugmechanikers über Doppelbesteuerung entschieden. (Foto: IMAGO/Sven Simon) Hangar der Lufthansa (Symbolbild)

Frankfurt Der Bundesfinanzhof (BFH) hat jüngst über die Frage entschieden, ob das Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) mit Großbritannien einer Steuerpflicht in Deutschland mit Blick auf eine inländische feste Einrichtung beziehungsweise Betriebsstätte entgegensteht.

Der Steuerpflichtige hatte in den Streitjahren sowohl einen Wohnsitz in Deutschland als auch einen Wohnsitz in Großbritannien mit dortigem Mittelpunkt der Lebensinteressen. Er war Flugzeugmechaniker, im Verlauf der Streitjahre auf der Grundlage weiterer Qualifikationsstufen Flugzeugingenieur und Inhaber von Lizenzen zur Wartung von Flugzeugen. Zugleich war er alleiniger Gesellschafter und Director einer Limited (Ltd.) mit Satzungssitz in Großbritannien.

Feste Beziehung zur Erdoberfläche

Die Ltd. hatte mit einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), einem inländischen Betreiber und Charterer von Flugzeugen, vereinbart, dieser lizenziertes Flugzeugwartungspersonal und deren Werkzeug zu überlassen. Der Steuerpflichtige führte die Wartungstätigkeiten aufgrund einer mit der Ltd. geschlossenen Vereinbarung aus.