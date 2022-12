Angestellte dürfen pro Jahr 256 Euro steuerfrei dazuverdienen. Bei Mietverträgen für Werbung auf den Autos der Mitarbeitern lauern jedoch einige Fallstricke, machte der BGH klar.

Mit Autowerbung lassen sich pro Jahr bis zu 256 Euro steuerfrei dazuverdienen. (Foto: dpa) Werbung für MyTaxi

Berlin Werben kann man als Unternehmer nie genug. Da bietet es sich förmlich an, auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in die eigenen Marketingbemühungen einzubinden. Dies gilt jedenfalls, sofern sie bereit dazu sind. Erste Voraussetzung ist natürlich, dass sie selbst gern im Unternehmen arbeiten und sich damit identifizieren.

Umso leichter dürften sie sich außerdem für die Mithilfe bei Werbemaßnahmen gewinnen lassen, wenn es sich finanziell für sie auszahlt. Was jedoch vollkommen selbstverständlich klingt, wirft allerdings in der Praxis ein paar Fragen auf. Der Grund dafür liegt in der steuerlichen Behandlung der Zahlungen an die Arbeitnehmer.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen