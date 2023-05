Die Coronakrise hat den Boom der Luftfahrt jäh unterbrochen. Doch mittlerweile präsentieren die Fluggesellschaften in verschiedenen Bereichen wieder gute Zahlen – wie diese Infografiken zeigen.

Düsseldorf Der Lufthansa-Konzern will in diesem Jahr weitere 8000 Menschen einstellen. Gesucht würden an verschiedenen Standorten vor allem Fachkräfte wie Techniker, IT-Fachleute, Piloten und Juristen, teilte der Konzern mit.

In diesem Jahr habe man bereits 6000 neue Leute eingestellt. In der Mehrheit gehe es um zusätzliche Stellen, erklärte ein Sprecher. Wie viele bisherige Lufthanseaten im Gegenzug das Unternehmen verlassen, blieb offen.

Die beiden Coronajahre hatten für die weltweite Luftfahrt jäh einen über Jahrzehnte andauernden Aufwärtstrend unterbrochen. So hat die Lufthansa im Laufe der Coronakrise global fast 40.000 Jobs abgebaut. Inzwischen zieht der Luftverkehr wieder an und die Zahlen erholen sich, auch wenn sie noch nicht wieder die Flughöhe der Vorkrisenjahre erreicht haben.

