Der Jobmarkt kühlt sich ab, selbst in Dax-Konzernen sinkt die Zahl der Stellenausschreibungen. Wo derzeit Chancen liegen – und was Wechselwillige verdienen können.

Auch wenn die Zahle der Stellenausschreibungen zurückgeht bleiben Ingenieure in einigen Bereichen Mangelware. (Foto: Moment/Getty Images) Ingenieurin in der Industrie

Düsseldorf Der Jobboom in Deutschland flaut langsam ab. So ist die Zahl der offenen Stellen für qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen seit Jahresbeginn um zwölf Prozent gefallen, wie der Fachkräfteindex des Personaldienstleisters Hays und der Berliner Index-Gruppe zeigt. Auch in Deutschlands wichtigsten börsennotierten Konzernen sind erstmals seit Jahresbeginn weniger Jobs ausgeschrieben als im Vormonat. Das zeigen Daten der Stellenbörse Indeed. Beide Auswertungen liegen dem Handelsblatt exklusiv vor.

Besonders deutlich ist der Abfall der Stellenangebotskurve bei Vertrieblern und Marketingspezialisten. Dort sind laut Hays-Index ein Fünftel weniger Jobs ausgeschrieben als noch zu Jahresbeginn. Auch in chronischen Mangelbranchen wie der IT und im Ingenieurwesen sind weniger Stellen frei als noch im ersten Quartal.

Doch die Auswertung zeigt auch, welche Profile gegen den Trend in der Nachfrage zugelegt haben. Auffällig sind vor allem drei Bereiche.

Ingenieurwesen: Entwicklungs-Know-how gefragt

