Digitalisierung Der Personio-Kult: HR-Techs boomen trotz steigender Zinsen

Düsseldorf, Berlin Seit Kurzem ist Jordi Romero offiziell Chef eines Einhorns. Vergangene Woche hat sein Jungunternehmen Factorial die Bewertungsschwelle von einer Milliarde Euro überschritten. Das Start-up aus Barcelona hilft kleinen und mittelständischen Unternehmen, ihre HR-Prozesse zu digitalisieren.

„Ein Riesenmarkt“, sagt der Gründer dem Handelsblatt. Da stört es offenbar wenig, dass die Firma in den sechs Jahren seit ihrer Gründung noch nie Gewinne geschrieben hat. „Wir wollen so lange wachsen, wie es nur geht“, sagt Romero, der allein in diesem Jahr 500 Mitarbeiter angestellt hat und bald auch den deutschen Markt erobern will. Finanziert von einem knappen Dutzend Investoren.

Technologieunternehmen im Personalbereich, sogenannte HR- und Edu-Techs, liegen derzeit im Trend bei Wagniskapitalgebern – trotz Krieg, Corona, Inflation und Rezessionsängsten. Selbst die steigenden Zinsen halten die Investoren offenbar nicht davon ab, in den Bereich zu investieren – und das, obwohl Start-ups mit anderen Geschäftsmodellen durchaus mit Anschlussfinanzierungen hadern.

Allein im ersten Halbjahr 2022 flossen laut den Marktbeobachtern von Work Tech weltweit mehr als neun Milliarden US-Dollar Risikokapital in den HR-Sektor – fast fünfmal so viel wie noch zwei Jahre zuvor.

Zu den großen Gewinnern des Hypes zählen neben Factorial auch Anbieter wie Personio oder Coachhub aus Deutschland, die beide in diesem Sommer weitere 200 Millionen Dollar Risikokapital einsammeln konnten. Weitere wichtige Namen der Branche sind Alan aus Frankreich oder das portugiesisch-amerikanische HR-Tech Remote.

Fokus auf HR in Krisenzeiten und wegen Fachkräftemangel

„HR-Techs hinken massiv hinter ihren Wachstumsmöglichkeiten hinterher“, weiß Luca Eisenstecken, Partner beim Risikokapitalfonds Atomico, dessen letzte drei Investments allesamt aus dem HR-Bereich kamen. Auch Factorial verhalf Atomico mit 120 Millionen Dollar zum Einhornstatus.

Die HR-Firmen digitalisieren mal Gehaltsabrechnungen, mal Weiterbildungen oder gleich ganze HR-Prozesse wie Arbeitszeiterfassung oder das Einstellen und Eingewöhnen neuer Mitarbeiter. Die Arbeit sei in Zeiten des Fachkräftemangels „missionskritisch“, sagt Eisenstecken. „Wer in HR-Fragen schlechte Arbeit leistet, hat einen klaren Wettbewerbsnachteil.“

Ähnlich sieht es Harry Nelis, Partner bei der Beteiligungsgesellschaft Accel. Den Druck, umfassender zu digitalisieren, begründet er auch mit dem Trend zum hybriden Arbeiten zwischen Homeoffice und Büro. Dadurch könnten administrative Aufgaben nicht mehr ausschließlich offline erledigt werden. Auch Eisenstecken sagt: „Der Markt digitalisiert sich erst seit Corona in größeren Schritten. Wir sind weit von einer Konsolidierung entfernt.“

Nelis glaubt, dass ausgerechnet der Wirtschaftsabschwung der Branche weiteren Schub geben dürfte. Um langfristig erfolgreiche Firmen aufzubauen, müssten sich HR-Teams „auf die Menschen und die Firmenkultur konzentrieren“ und „jederzeit und von überall Zugriff auf Software und Daten haben". Unter anderem deswegen hat Accel auch in Start-ups wie PayFit und Personio investiert.

So schön die Wachstumsstory klingt: Für in Deutschland bekannte HR-Techs wie Personio, aber auch für etablierte Konzerne wie SAP oder Workday, die bei der Digitalisierung von Personalarbeit mitmischen, bedeutet der neue Kult ums eigene Geschäftsmodell auch mehr Konkurrenz. „Der Markt boomt – und wird enger“, bestätigt Nicole Mai, Personalberaterin bei Russell Reynolds mit Fokus auf Tech-Start-ups.

Schon jetzt fließt ein Viertel aller europäischen HR-Tech-Investitionen nach Deutschland. Auch Factorial hat bereits angekündigt, die Zahl der Mitarbeiter, die sich von Barcelona aus um den deutschen Markt kümmern, noch in diesem Jahr auszubauen und von 30 auf etwa 70 zu erhöhen. Ein eigenes Berliner Büro sei aktuell nicht geplant, aber kategorisch ausschließen will es Gründer Romero auch nicht. „Deutschland hat deutlich an Geschwindigkeit bei der Digitalisierung zugelegt“, sagt er.

Personio-Chef: „Potenzial ist noch sehr groß“

Personio-Chef Hanno Renner blickt weitestgehend entspannt auf den verschärften Konkurrenzkampf: „Es gibt in Europa 1,7 Millionen und in Deutschland 400.000 Unternehmen mit zehn bis 2000 Mitarbeitern. Das ist unsere Zielgruppe. Wir haben jetzt über 7000 Kunden. Das Potenzial ist also noch sehr groß.“

Mit einer Bewertung von 8,5 Milliarden Dollar gilt Personio als eines der wertvollsten Start-ups in Europa. Das Ziel des Münchener HR-Techs ist klar: Europas Branchenführer bleiben und den Vorsprung weiter ausbauen. Dazu will Renner den Personio-Umsatz auch im Krisenjahr 2022 verdoppeln. „Wir fokussieren uns auf die Personalprozesse, die es in jedem Unternehmen gibt – das Einstellen von Mitarbeitenden, Vertragsgestaltung, Urlaubsanfragen, Lohnbuchhaltung und die Mitarbeiterentwicklung. Das ist kein Bereich, in den zehn weitere Unternehmen eintreten werden.“

Auch finanziell sei man „für viele Jahre gut aufgestellt“, so Renner. „Wir haben das Unternehmen immer so geführt, dass wir jederzeit im Rahmen des eingesammelten Kapitals profitabel werden können.“

Dennoch ist der Unternehmer mit Blick auf das kommende Jahr vorsichtig: „Ich gehe davon aus, dass wir im nächsten Jahr dann etwas langsamer wachsen werden. Einfach, weil unsere Kunden wohl langsamer wachsen und bei manchen aufgrund der wirtschaftlichen Situation auch Entlassungen folgen dürften.“ Was man wissen muss: Viele Anbieter wie Personio knüpfen ihre Gebühren an die Zahl der Mitarbeiter.

Ein Dämpfer wegen einer drohenden Rezession scheint also möglich, auch wenn sich zumindest in Deutschland der Arbeitsmarkt trotz Krise robust zeigt. Dass der Trend um HR- oder Edu-Techs komplett abflacht, halten Experten jedoch für unwahrscheinlich. „HR mit all seinen Facetten ist ein Langfristthema für Investoren, ähnlich wie der Klimawandel oder die Zukunft der Medizintechnik“, sagt Russell-Reynolds-Beraterin Mai. Auch Investor Eisenstecken sagt, dass er eher in Investitionshorizonten von zehn bis 15 Jahren denke.

