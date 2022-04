Gastkommentar – Global Challenges Die Attraktion des Autoritären: Das westliche Demokratiemodell droht zu erodieren

Das autoritäre Credo findet auch in demokratischen Staaten immer mehr Anhänger. Kann der Trend noch umgekehrt werden? Das fragen sich Bert Rürup und Michael Brackmann.

Prof. Bert Rürup ist Chefökonom des Handelsblatts und Präsident des Handelsblatt Research Institute. Dr. Michael Brackmann ist Journalist und betreut die Serie Global Challenges. Die Autoren

Leben wir bereits in der „Dämmerung der Demokratie“, wie die Pulitzer-Preisträgerin Anne Applebaum in ihrem neuen Buch „Die Verlockung des Autoritären“ befürchtet? Der aktuelle Bertelsmann Transformations-Index, der alle zwei Jahre die Entwicklung von unterentwickelten Staaten und Schwellenländern in Richtung rechtsstaatlicher Demokratie misst, weist jedenfalls in diese Richtung: Erstmals werden dort weltweit mehr Autokratien als Demokratien aufgelistet – 70 autoritären Regimen stehen derzeit 67 demokratisch legitimierte Regierungen gegenüber.

Nicht minder alarmierend wirkt, dass nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Freedom House der demokratische Kapitalismus global betrachtet schon das 15. Jahr in Folge auf dem Rückzug ist. Man beobachte, so die Organisation, einen eindeutigen „Trend in Richtung Tyrannei“. Offenbar gibt es eine sich ölfleckartig ausbreitende Sehnsucht nach „reinigender“ Gewalt und Zurückdrängung des „dekadenten“ Westens. Hinzu kommt, dass sich Fake News und Verschwörungstheorien wie digitale Lauffeuer ausbreiten.