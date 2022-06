Gastkommentar Tankrabatt und Übergewinnsteuer: Wir brauchen ein Transparenz-System, das Deutschland bereits hatte

Bevor Deutschland eine „Übergewinnsteuer“ einführt, braucht das Land Fakten aus der Mineralölbranche. Ein altbekanntes Werkzeug könnte helfen, rät Hans-Wilhelm Schiffer.

In den 70ern wurden schon einmal Daten von allen in der Bundesrepublik Deutschland tätigen Raffineriegesellschaften erfasst.

(Foto: imago images/Future Image) Industrieanlagen an der Shell Rheinland Raffinerie in Godorf

Gegenwärtig wird angesichts der Vermutung überhöhter Verbraucherpreise für Mineralölprodukte intensiv über die Einführung einer „Übergewinnsteuer“ diskutiert.

Sinnvoll wäre es, zunächst Transparenz über die Fakten herzustellen, bevor ein solcher Systemeingriff in die Besteuerung der Unternehmen einer einzelnen Branche in Erwägung gezogen wird. Dazu gibt es Möglichkeiten, von denen in den Energiekrisen der 1970er-Jahre Gebrauch gemacht worden war.

So hatte in der damaligen sozialliberalen Koalition das FDP-geführte Bundeswirtschaftsministerium in der Ölkrise 1973/74 mit der Mineralölindustrie auf freiwilliger Basis das „Nationale Informationssystem“ (NIS) zur Verbesserung der Information der Bundesregierung über den deutschen Ölmarkt vereinbart. Das zu dieser Zeit eingeführte System bestand im Wesentlichen aus zwei Teilen:

den Monatsmeldungen über die Preise für Mineralölprodukte auf dem Inlandsmarkt (Verbraucher, Großhandel, ab Raffinerie)

den Quartalsmeldungen über die Rohölversorgungskosten, die Importpreise für Mineralölerzeugnisse, die wesentlichen Kostenelemente im Bereich Verarbeitung und Vertrieb, die Nettoerlöse nach Hauptprodukten, die Ergebnisrechnung und die Absatzstruktur der Mineralölindustrie

