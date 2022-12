Gastkommentar Wir brauchen einen europäischen Fonds für den grünen Wandel

Die Bekämpfung des Klimawandels und der Umweltzerstörung ist unsere größte Herausforderung, die wir im Interesse der nächsten Generationen bewältigen müssen. Um erfolgreich zu sein, müssen wir die Art und Weise, wie wir leben, produzieren und uns fortbewegen, revolutionieren.

Dies bedeutet beispiellose Investitionen, für die öffentliche und private Kräfte an einem Strang ziehen müssen. Wir müssen die richtigen Bedingungen schaffen, um sicherzustellen, dass Europa weiterhin ein attraktiver Ort für Investitionen in Branchen bleibt, die für den grünen Wandel strategisch wichtig sind. Zudem müssen Unternehmen Chancen ergreifen, indem sie sich zu zukunftssicheren Technologien verpflichten und ihre umweltfreundliche Produktion schnell ausbauen.

Mit dem Green Deal hat Europa bereits die Grundlagen dafür geschaffen, bis 2050 zu einem klimaneutralen Kontinent zu werden. Der Green Deal ist die europäische Wachstumsstrategie und wird die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der EU gewährleisten.

Und im Mai haben wir den Ausbau der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz vorangetrieben. Zusammen mit dem, was wir bereits über die Aufbau- und Resilienzfazilität und den EU-Haushalt vorgeschlagen haben, haben wir mindestens 20 Milliarden Euro neues Geld für den REPowerEU-Plan vorgeschlagen.

Das US-Engagement gegen den Klimawandel darf nicht auf Kosten der europäischen Industrie gehen

Wir stehen vor einer doppelten Herausforderung für die Wettbewerbsfähigkeit unserer grünen Industrie. Erstens haben Russlands Krieg und der Einsatz der Energieversorgung als Waffe zu Strompreisen geführt, die in Europa deutlich höher sind als in den Vereinigten Staaten. Zweitens bietet der US Inflation Reduction Act großzügige Anreize für den Produktionsaufbau in den USA, teilweise in einer Weise, die die Europäische Union diskriminiert.

Das Klima ist eine globale Herausforderung, der wir uns gemeinsam mit unseren internationalen Partnern stellen müssen. Das Engagement der USA im Kampf gegen den Klimawandel ist daher sehr zu begrüßen. Allerdings nicht auf Kosten der europäischen Industrie.

Wir arbeiten weiterhin mit unseren US-Partnern zusammen, um negative Folgen des US Inflation Reduction Act für Europa zu vermeiden. Letzte Woche haben mein Kollege Valdis Dombrovskis und ich vielversprechende Gespräche mit unseren US-amerikanischen Amtskollegen im Handels- und Technologierat in Maryland geführt, die Teile des Gesetzes wie Elektrofahrzeuge, Nutzfahrzeuge und kritische Mineralien betrafen. Eine spezielle, hochrangige EU-US-Taskforce wird Wege finden, um den Anliegen der EU Rechnung zu tragen.

Allerdings müssen auch wir in der EU unsere Hausaufgaben machen. Europa muss dringend zu einem dekarbonisierten Kontinent mit niedrigen Energiepreisen werden. Um dies zu erleichtern, haben wir einen befristeten Krisenrahmen geschaffen, der es den Mitgliedstaaten ermöglicht, Unternehmen bei der Bewältigung des außergewöhnlichen Anstiegs der Energiepreise zu unterstützen.

Dies kann jedoch nur kurzfristig Linderung verschaffen. Parallel dazu erleichtern unsere Beihilfevorschriften massive öffentliche Investitionen in die Erzeugung erneuerbarer Energien und die Dekarbonisierung der Produktionsprozesse der Industrie.

Unsere grünen und wirtschaftlichen Ziele sind miteinander verflochten. Allein im Jahr 2020 genehmigte die Kommission zu diesem Zweck staatliche Beihilfen in Höhe von 81 Milliarden Euro in der gesamten EU.

Wir haben eine Herausforderung in Bezug auf Schnelligkeit und Wirksamkeit. Wir müssen die Regulierungsprozesse vereinfachen. Dies gilt für Genehmigungsverfahren für den Ausbau erneuerbarer Energien.

Dies gilt aber auch im Hinblick auf die Genehmigung staatlicher Beihilfen. Der aktuelle Kontext erfordert eine weitere Vereinfachung der Kriterien für Investitionen und die Schließung bestehender Lücken, um die gesamte Wertschöpfungskette strategischer grüner Sektoren, einschließlich Rohstoffen, zu erfassen.

Dies muss schnell und nach einer faktenbasierten Bewertung erfolgen. Zu diesem Zweck werden wir die Mitgliedstaaten konsultieren, was als Grundlage für unsere nächsten Schritte dienen wird.

Wir müssen einen fairen grünen Wandel in ganz Europa gewährleisten

Eines ist bereits klar: Wir können die Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten verbessern. In diesem Sommer haben wir zwei gesamteuropäische Projekte in 16 Mitgliedstaaten genehmigt, die staatliche Beihilfen in Höhe von elf Milliarden Euro für Innovations- und Infrastrukturprojekte entlang der Wasserstoff-Wertschöpfungskette ermöglichen, was private Investitionen in Höhe von 16 Milliarden Euro nach sich ziehen wird. Das ist eine ausgezeichnete Nachricht.

Wir haben auch Lehren aus dem Prozess gezogen und Ideen mit den nationalen Behörden darüber ausgetauscht, wie der Prozess beidseitig beschleunigt werden kann.

Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam auf Europas Stärke bauen können – unsere Vielfalt. Damit komme ich zu meinem letzten Punkt. Es gibt gute Gründe dafür, eine erhebliche öffentliche Unterstützung für den grünen Wandel zu ermöglichen, jedoch nicht in einer Weise, dass reichere Mitgliedstaaten andere überbieten.

Dies würde zu ungleichen Wettbewerbsbedingungen im EU-Binnenmarkt führen. Deshalb brauchen wir einen europäischen Fonds, der bestehende Instrumente ergänzt und dazu beiträgt, einen fairen grünen Wandel in ganz Europa zu gewährleisten.

Öffentliche Unterstützung kann nicht alles leisten. Um auf der Weltbühne wettbewerbsfähig zu sein, müssen wir weitere Anstrengungen unternehmen, um die leider noch bestehenden Binnenmarkthindernisse zu beseitigen.

Wir müssen das volle Potenzial des wertvollsten Guts Europas, unseres Binnenmarkts, freisetzen.





Margrethe Vestager ist Vizepräsidentin der EU-Kommission und zuständig für Wettbewerb und Digitalisierung.





