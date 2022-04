Gastkommentar Wir müssen die Globalisierung neu gestalten

Larry Fink habe das Ende der Globalisierung ausgerufen, vermeldeten jauchzend einige Kritiker der internationalen Arbeitsteilung Ende März, nachdem der Chef des Investmenthauses Blackrock seinen alljährlichen Investorenbrief veröffentlicht hatte.

Tatsächlich schrieb Fink vom „Ende der Globalisierung“, allerdings mit dem Zusatz „wie wir sie in den vergangenen drei Jahrzehnten erlebt haben“. Die globale Pandemie und zuletzt Russlands Ukraineinvasion hätten Verbindungen zwischen Nationen, Firmen und Menschen weltweit gestört.

Die Zukunft der Globalisierung wird längst auch bei Großinvestoren an der Wall Street diskutiert, weil Regierungen und Unternehmen Risiken neu bewerten. In Deutschland und Europa müssen wir klären, wie wir uns die internationale Arbeitsteilung künftig vorstellen und wer diese gestaltet. Wer den Wohlstand der Menschen – hier bei uns als auch weltweit – im Blick hat, sollte wirtschaftliche Offenheit gewährleisten, aber geopolitische Naivität vermeiden.

Pauschalen Globalisierungskritikern sei gesagt: Der internationale Austausch von Gütern, Kapital, Arbeitskräften, Wissen etc. hat seit Ende des Zweiten Weltkriegs in beeindruckender Weise Wohlstand geschaffen; das ist vielfach wissenschaftlich belegt.

Und er kommt auch in breiten Teilen der Bevölkerungen an. Deutschland ist dafür ein Paradebeispiel – aber auch China mit seinem rasanten globalisierungsbefeuerten Wachstum.

Sind Handelsbeziehungen gestört – sei es unfreiwillig durch Pandemien oder Naturkatastrophen oder freiwillig durch Sanktionen oder Zollkriege – dämpft das den Wohlstand in den betroffenen Ländern und auch bei deren Handelspartnern.

Wir müssen uns bewusst sein, dass weniger internationale Arbeitsteilung auch hierzulande Wohlstand kostet und damit potenziell Verteilungskonflikte verschärft.

Mit einem diversifizierten Lieferantennetz streuen Unternehmen das Risiko

Jedoch haben wir in den vergangenen zwei Jahren schmerzlich erfahren, was es bedeutet, von einem Handelspartner „abhängig“ zu sein. Zuerst in der Coronakrise, als durch Lockdowns in aller Welt einzelne Güter knapp wurden. Nun, viel aktueller, im Ukrainekrieg, in dem die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas Strafmaßnahmen der EU gegen Russland ausbremst.

Abhängigkeiten gab es schon immer, aber das Bewusstsein, wie problematisch sie sein können, wuchs zuletzt deutlich. Auch, weil Regierungen Handelspolitik verstärkt nutzen, um Druck aufzubauen und andere außenpolitische Ziele durchzusetzen.

Jüngst strafte China Litauen mit Importstopps, weil Taiwan dort eine „Taiwanesische Vertretung“ unterhalten darf. Trumps ähnlich motivierte Handelsmanöver gegen China und Europa sind weder vergessen noch vollständig rückabgewickelt.

Abhängigkeiten zu verringern oder ganz zu vermeiden muss aber gewiss nicht das Ende der Globalisierung bedeuten – eher sogar das Gegenteil. Eine radikale mögliche Reaktion auf Abhängigkeiten wäre, Handel zu vermeiden und alles soweit möglich selbst zu produzieren.

Ein Verzicht auf Vorteile der internationalen Arbeitsteilung brächte jedoch starke Wohlstandsverluste. Die bessere Alternative wäre, eine internationale Diversifikation anzustreben – soll heißen, ein Produkt von mehreren, möglichst unabhängigen Lieferanten zu beziehen. Fallen dann Lieferungen aus einem Land aus, sind sie aus anderen Ländern noch möglich.

Wer seine Risiken streut, muss auf Globalisierungsvorteile nicht verzichten. Ein diversifiziertes Lieferantennetz kann teurer sein, als auf einen einzigen preisgünstigen Lieferanten zu setzen.

Aber dem stehen die potenziellen Kosten eines Lieferausfalls oder der Erpressbarkeit gegenüber. Und diese sind zuletzt sichtbarer geworden.

Allerdings wählen in einer Marktwirtschaft Unternehmen und Verbraucher unabhängig und unkoordiniert voneinander ihre Lieferanten. Kritische Abhängigkeiten in der gesamtwirtschaftlichen Güterversorgung werden oft erst sichtbar, wenn Knappheiten eintreten. Nicht jede Abhängigkeit ist so offensichtlich wie jene Deutschlands von russischem Gas.

Hier fünf Handlungsempfehlungen, wie wir Globalisierungsvorteile nutzen und Abhängigkeiten vermeiden können:

Erstens: Die Preissignale am Markt wirken lassen, die derzeit schon vieles verändern. Aussagen wie in Finks Brief zeigen, dass Investoren Risiken in Lieferbeziehungen neu bewerten.

Die wirtschaftliche, gesellschaftliche und nicht zuletzt politische Lage und Entwicklungsperspektive im Handelspartnerland werden wichtiger für Einkaufs- und Investitionsentscheidungen. Unternehmen, die diese Überlegungen vermissen lassen, werden schwieriger an Kapital kommen, weil sich ihr Risikoprofil verschlechtert.

Zweitens: Der Staat sollte Lieferbeziehungen bei strategischen Gütern im Auge behalten. Diese zu bestimmen ist nicht trivial, und sie verändern sich dynamisch.

Aber es lassen sich etwa im Bereich der Energieversorgung, bestimmter Hochtechnologie oder der Medizin Produkte definieren, die kurzfristig unersetzlich und für das Funktionieren einer Wirtschaft und Gesellschaft notwendig sind. Zolldaten können zeigen, wie stark diversifiziert Lieferquellen bei diesen Produkten sind.

Der Staat müsste Warnsignale senden, sollte es zu offensichtlichen Abhängigkeiten kommen, auf Risiken für Unternehmen und die Gesamtwirtschaft hinweisen und Lösungen mit allen Beteiligten erarbeiten.

Je nationaler wirtschaftliche Unabhängigkeit ist, desto teurer wird sie

Drittens: den europäischen Binnenmarkt stärken. Dieser große Wirtschaftsraum bietet enormes Potenzial, Vorteile der Arbeitsteilung zu nutzen und Lieferbeziehungen zu diversifizieren.

Je nationaler wir wirtschaftliche Unabhängigkeit definieren, desto teurer wird es. Allerdings kam es in der Coronakrise auch innereuropäisch plötzlich zu Ausfuhrverboten – Deutschland war unrühmlich mit dabei.

Ein Rückfall in Nationalismus in Krisenzeiten kann die gesamte EU sprengen. Am besten schützen davor möglichst viele gegenseitige wirtschaftliche „Abhängigkeiten“ innerhalb der EU – also eine möglichst große Arbeitsteilung und Integration. Das schreckt ab vor dem Hochfahren von Handelsgrenzen.

Viertens: Handelsabkommen mit befreundeten Staaten vorantreiben. Der Wegfall von Handelshemmnissen erleichtert es, Lieferketten zu diversifizieren.

Dass ausgerechnet das Ceta-Abkommen mit einem liberalen Land wie Kanada in der Luft hängt, ist kontraproduktiv. Pläne für weitere Abkommen sollten an Priorität gewinnen.

Fünftens: Technische Innovationsfähigkeit fördern. Es verringert Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, wenn wir dank Innovationen Energie sparen oder verstärkt erneuerbare Energien nutzen können.

Innovationsfähigkeit hilft, wenn Abhängigkeiten drohen und wir Alternativen brauchen. Tesla soll den Chipmangel abgemildert haben, indem es vorhandene Halbleiter im eigenen Haus umprogrammierte. Not macht erfinderisch, aber die Fähigkeiten dafür müssen gepflegt werden.

Abhängigkeiten gelten immer in beide Richtungen. Die westlichen Länder haben derzeit nur deshalb einen Hebel, weil auch Russland wirtschaftlich am Westen hängt.

In einer stärker geostrategisch dominierten Weltordnung gewinnt das strategische, geoökonomische Denken wieder an Bedeutung. Es ist uns in Deutschland fremd geworden.

Die viel zitierte Zeitenwende führt aber dazu, dass auch solche Denkmuster hinterfragt werden müssen. Die Globalisierung ist nicht am Ende, aber es entstehen gerade neue Spielregeln.

Der Autor: Holger Görg ist Professor für Außenwirtschaft und Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft sowie Leiter des dortigen Forschungszentrums Internationaler Handel und Investitionen.

