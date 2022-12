Prüfers Kolumne Der Online-Handel löst viele alte Probleme – und schafft viele neue

Versehentlich die zehnfache Menge Müsli im Internet bestellt – wer kennt das nicht? Die Onlinebestellung birgt gerade auf dem Smartphone Tücken.

Tillmann Prüfer ist Mitglied der Chefredaktion des „Zeit-Magazins“. Der Autor

Ich bestelle mittlerweile fast alle Güter in meinem Leben über das Internet. Filme, Bücher, Kleidung und natürlich auch Lebensmittel. Am häufigsten Lebensmittel. Der Onlinekauf ist so praktisch: Früher habe ich Stunden um Stunden in Supermärkten verbracht, lange in der Schlange gewartet, weil von drei Kassen nur eine besetzt war. Oder vor Regalen gestanden, um nach irgendeiner Zutat zu suchen, von der Yotam Ottolenghi in seinem Kochbuch wie selbstverständlich annimmt, dass sie im Handel erhältlich sei.

Heute brauch ich nur die Suchfunktion zu betätigen, um herauszufinden, dass der Supermarkt keine Bockshornklee-Samen führt. Und ich muss mich nicht mehr mit Kleingeld an der Supermarktkasse herumärgern, sondern kann mir Gedanken machen, warum meine präferierte Zahlungsmethode vom Online-Supermarkt nicht akzeptiert wird, meine Bank andererseits nicht am Sofortüberweisungs-Service teilnimmt, den der Online-Supermarkt gerne für den Transfer nutzen würde.