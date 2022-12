Prüfers Kolumne Tiktok, der beste Freund des Arbeitsgebers

Auf der Videoplattform ist es zum Trend geworden, den Arbeitsplatz zum Wohlfühlort zu verklären. Besseres Marketing können sich Unternehmen nicht wünschen – doch womöglich verlangen.

Tillmann Prüfer ist Mitglied der Chefredaktion des „Zeit-Magazins“. Der Autor

In der „New York Times“ habe ich gelesen, dass Tiktok-Creators, so nennt man die Leute, die auf der Social-Media-Plattform regelmäßig kleine Filme veröffentlichen, ein neues Betätigungsfeld gefunden haben: ihren Arbeitsplatz.

Sie filmen im Büro, zeigen Teesorten in der Teeküche oder den Wasserspender. Und natürlich die schöne Aussicht aus dem Bürofenster. Auch der Weg zur Arbeit ist offenbar etwas Besonderes. Das schöne Licht am Morgen, die Bäume am Straßenrand: Mit dem richtigen Videofilter kann dann auch ein etwas öder Bürojob wirken wie ein Yoga-Retreat.

Arbeit ist nun etwas Romantisches, Achtsames. Und wenn du ein Tiktok-Creator bist, dann kannst du auch die dampfende Tasse Tee neben der Tastatur so filmen, dass man meint, den Dunst der weiten Welt einzuatmen.