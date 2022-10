Prüfers Kolumne Seltene Erden in meinem Keller: Wenn Horten ein Umweltverbrechen wird

In Deutschland lagern 200 Millionen alte Mobiltelefone in irgendwelchen Schubladen. Dabei könnte Recycling zum Beispiel verhindern, dass ganze Berge weggeätzt werden – oder so ähnlich.

Tillmann Prüfer ist Mitglied der Chefredaktion des „Zeit-Magazins“. Der Autor

Wir leben ja in einer Wegwerfgesellschaft. Alles Mögliche und Unmögliche werfen wir weg. Ich habe gerade in der „Süddeutschen Zeitung“ gelesen, dass unsere Umwelt mittlerweile so von Mikroplastik durchsetzt ist, dass man kaum etwas findet, in dem es nicht enthalten ist. Wir atmen Mikroplastik sogar ein, wir essen und trinken es. Wir leben also gewissermaßen in und mit unserem Abfall, irgendwann werden wir wahrscheinlich aus Abfall bestehen.

Hinzu kommt aber das weniger bekannte Problem der Nicht-Wegwerf-Gesellschaft, die sogenannte „Storage-Society“. Wir lagern alles mögliche und unmögliche in Kellern und Schubladen ein – wo es dann vergammelt. Allein in Deutschland werden 200 Millionen kaputte Handys gebunkert.