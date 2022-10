 Prüfers Kolumne: „Wir warten im Meeting auf Dich, wo bist Du?“

Mein Postfach liest sich wie unzählige Phishing-Versuche. Vorbildlich wie ich bin, öffne ich diese Mails nicht – weshalb ich nun auch keine Meetings mehr habe.

Bei jeder Gelegenheit werden heute Szenarien für den großen Blackout entworfen. Wenn der Strom aus ist, nicht nur für ein paar Minuten, sondern ein paar Tage, dann wäre die Demokratie gefährdet. Kein Geld käme mehr aus den Geldautomaten, das Internet wäre weg, der Verkehr würde zusammenbrechen, und es käme nicht einmal mehr Wasser aus dem Hahn.

Später folgen Plünderungen und Raub. Die Zivilisation hängt an der Steckdose, und wenn dort nichts mehr rauskommt, dann hält die bürgerliche Gesellschaft ungefähr so lange wie die Restakkulaufzeit des eigenen Smartphones.

Ein Problem wären dabei nicht nur Saboteure, die wichtige Kabel durchtrennen, sondern Hacker, die in Firmennetzwerke eindringen. Angeblich seien kommunale Stadtwerke ein leichtes Ziel, weil die Infrastruktur nicht so gut geschützt ist. Hacker brauchen für so einen Angriff nämlich nicht unbedingt schweres Gerät, sondern nur einen leichtgläubigen Mitarbeiter – wie mich.