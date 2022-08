Prüfers Kolumne Seien Sie freundlicher bei der Arbeit – aber bitte nur ein bisschen

Ein Fünftel ihrer Zeit verbringen Führungskräfte mit Konflikten. Was geniale Kotzbrocken und Erfahrungen in der Gastronomie damit zu tun haben.

Tillmann Prüfer ist Mitglied der Chefredaktion des „Zeit-Magazins“. Der Autor

Ich habe gehört, dass manche Arbeitgeber es gern haben, wenn Mitarbeiter schon mal in der Gastronomie gearbeitet haben. Denn dann wissen sie nicht nur, was harte Arbeit ist, sondern haben normalerweise auch schon mal mit Kunden zu tun gehabt und mussten freundlich zu denen sein. Denn das fällt vielen im Betrieb heute offenbar schwer.

Unfreundlichkeit scheint ein echtes Problem in der Unternehmenswelt zu sein. Ich habe in der „Süddeutschen Zeitung“ gelesen, dass die Unternehmensberatung KPMG errechnet hat, dass in einem Unternehmen 15 bis 20 Prozent der Arbeitszeit für Ärger draufgehen. Das ist eine ganze Menge.

Führungskräfte müssen der Unternehmensberatung nach oft noch mehr Zeit für Streit einplanen. Ich finde das erstaunlich. Das bedeutet, in einer Fünftagewoche müssten Manager einen ganzen Tag damit verbringen zu streiten.