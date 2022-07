Prüfers Kolumne Kakteen sind die beliebtesten Büropflanzen – warum meine Opuntie trotzdem am Existenzminimum lebt

Wahrscheinlich träumt mein Kaktus davon, zu einer stacheligen Matte anzuwachsen und mich unter sich zu begraben. Wenn er nur etwas mehr Wasser hätte. Hat er aber nicht.

In meinen Büro gibt es keine Pflanze. Ich habe überhaupt nur eine Pflanze im Besitz, das ist eine Opuntie. Opuntien sind kolbenförmige Kakteengewächse mit hundsgemeinen Stacheln, die abbrechen, sobald sie sich in die Haut gebohrt haben.

Ich weiß nicht mehr, wie diese Pflanze in meinen Besitz gekommen ist. Ich habe sie jedenfalls schon sehr lange, es müssen bald 20 Jahre sein. Es ist eine etwas deprimierende Vorstellung, dass das Lebewesen, das mich nach Eltern und Geschwistern am längsten durch mein Leben begleitet, ein hässlicher Kaktus ist. Aber so ist es nun mal.

Ich habe gehört, dass Opuntien bis zu zehn Meter hoch werden können. Ich muss sagen, meine Opuntie ist weit entfernt davon. Sie lebt am Existenzminimum. Vielleicht liegt das daran, dass ich sie fast nie gieße.