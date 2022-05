Gastkommentar – Homo oeconomicus Homeoffice macht produktiver – und kann trotzdem der Karriere schaden

Studien haben gezeigt, dass Beschäftigte im Homeoffice oft mehr leisten, aber bei Beförderungen benachteiligt werden. Matthias Sutter mahnt Unternehmen gegenzusteuern.

Beschäftigte, die mehr im Homeoffice arbeiteten, wurden mit geringerer Wahrscheinlichkeit befördert. (Foto: dpa) Homeoffice

Wenn mehr Menschen vom Homeoffice aus arbeiten, dann senkt das die Infektionszahlen. Das haben Jean-Victor Alipour, Harald Fadinger und Jan Schymik mit einer 2021 im „Journal of Public Economics“ veröffentlichten Studie für Deutschland nachgewiesen, zum Gefallen vieler Gesundheitsminister.

Die drei Ökonomen haben gezeigt, dass dieser Zusammenhang insbesondere zu Beginn der Pandemie zutraf und sich danach allmählich abschwächte. Gleichzeitig – und da wird es für die Wirtschafts- und Sozialminister spannend – reduzierte mehr Homeoffice den Anteil an Kurzarbeit. In Regionen, in denen mehr Arbeitstätigkeiten von zu Hause aus verrichtet werden konnten, meldeten die Unternehmen weniger Kurzarbeit an.

Aus epidemiologischer und makroökonomischer Sicht hatte Homeoffice also erwünschte Effekte. Bleibt die Frage, ob die Unternehmen selbst und vor allem die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über das Arbeiten im Homeoffice auch so glücklich waren.