Gastkommentar – Homo oeconomicus Mehr Frauen am Arbeitsmarkt gibt es nur gegen Entlastung bei der Hausarbeit

Frauen könnten wichtige Fachkräfte sein – sollte die Hausarbeit professionalisiert werden. Doch die versprochenen staatlichen Impulse bleiben aus, bemängelt Uta Meier-Gräwe.

Der Fachkräftemangel zieht sich durch zahlreiche Branchen. (Foto: E+/Getty Images) Apothekerin

Die Bundesregierung hat kürzlich ihre Strategie zum Umgang mit der gravierenden Fachkräftelücke vorgestellt. Bis 2035 werden danach insgesamt über sieben Millionen Arbeitskräfte fehlen. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, sieht das größte Potenzial, um diese Lücke zu schließen, darin, die in Deutschland lebenden Frauen für den Arbeitsmarkt zu gewinnen.

Würden allein die zurzeit nicht erwerbstätigen Mütter mit Kindern unter sechs Jahren gemäß ihren Arbeitszeitwünschen zumindest in Teilzeit wieder einsteigen, würde das laut Prognose ein Plus von knapp 840.000 Personen bedeuten, die am Arbeitsmarkt verfügbar wären.

Insgesamt sind fast fünf Millionen Frauen im erwerbsfähigen Alter überhaupt nicht erwerbstätig und suchen auch keinen Job. Es sind zumeist Mütter, Töchter, Schwiegertöchter und Ehefrauen, die für Kinder, Ehemänner oder pflegebedürftige Angehörige sorgen. Ihre Woche ist mit 40 und mehr Stunden unbezahlter Care-Arbeit ausgefüllt.