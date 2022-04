Globale Trends „Wie hältst Du es mit China?“ – Wenn Manager zu Wirtschaftskriegern werden

Putins Krieg in der Ukraine hat die Globalisierung gebremst. Unternehmen überdenken die Arbeitsteilung. Entscheiden wird die Zukunft der Globalisierung aber eine andere Frage.

Keynes hilft immer. Wenn Ökonomen in diesen Tagen laut über das vermeintliche Ende der Globalisierung nachdenken, zitieren sie mit Vorliebe ihren Altmeister. „Ein Einwohner Londons konnte, während er seinen Morgentee im Bett schlürfte, per Telefon die verschiedenen Produkte der ganzen Erde bestellen (…) und ihre baldige Lieferung an seine Haustür erwarten“, beschrieb John Maynard Keynes am Vorabend des Ersten Weltkriegs das Leben der englischen Oberklasse.

Ähnlich wie heute glaubten damals die Eliten aus Wirtschaft und Politik, die enge wirtschaftliche Verflechtung zwischen den großen Industrienationen garantiere das friedliche Zusammenleben der Völker.

„Es ist die ausgeklügelte Interdependenz, die nicht nur im wirtschaftlichen Sinne, sondern in jeder Hinsicht dazu führt, dass eine ungerechtfertigte Aggression eines Staates gegenüber einem anderen auf die Interessen des Aggressors zurückfällt“, behauptete der englische Schriftsteller Norman Angell 1909 in seinem Buch „The Great Illusion“ und erhielt dafür später sogar den Friedensnobelpreis.