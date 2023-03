 Märkte Insight: Geht es dem Dax besser ohne sein Schwergewicht Linde?

Der deutsche Leitindex hat sein wertvollstes Unternehmen verloren. Das schwächt den Finanzplatz, könnte den Dax als Börsenbarometer aber sogar stärken.

Handelsblatt-Redakteurin Andrea Cünnen hat sich mit den Folgen des Linde-Rückzugs von der Frankfurter Börse beschäftigt. Der Dax ohne Linde

Frankfurt Leichtgewicht statt Schwergewicht: Ende Februar hat die Commerzbank in Deutschlands Leitindex Dax die Aktie von Linde ersetzt. Der weltgrößte Industriegasehersteller hatte sich nach längerem Hin und Her dafür entschieden, dass seine Aktien nur noch an der Wall Street notiert sein sollen.

Für den Finanzplatz Deutschland gilt das als herber Rückschlag. Lindes Entscheidung, sich von der Deutschen Börse zurückzuziehen, zeige einmal mehr, „wie unbedeutend der deutsche Finanzmarkt und die deutschen Investoren im Vergleich geworden sind“, klagten Kapitalmarktstrategen wie Philipp Vorndran von der Fondsgesellschaft Flossbach von Storch.

Für den Dax als Leitindex ist das Ganze bei genauerem Hinsehen aber gar nicht so schlecht, im Gegenteil: Sven Streibel, Chefaktienstratege der DZ Bank, hat jetzt nachgerechnet und sieht den Leitindex ohne Linde sogar als „den besseren Dax“.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen