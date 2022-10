Der Chefökonom – Kommentar Europa muss gemeinsam Verantwortung für den Euro übernehmen – dafür muss es jedoch umsteuern

Düsseldorf Die Mütter und Väter des Euros hatten bei dessen Einführung stets den Hintergedanken, durch die gemeinsame Währung nicht nur die Integration Europas voranzutreiben, sondern auch ein Gegengewicht zur Weltwährung US-Dollar zu schaffen.

So war sich der erste Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Wim Duisenberg, sicher, dass der Euro mit der Zeit „genauso wichtig“ werde wie der Dollar. „Der Euro wird sich zu einer wichtigen Weltwährung entwickeln“, gab sich der Notenbankchef seinerzeit im „Spiegel“-Interview zuversichtlich, auch wenn dies „ein Jahrzehnt oder auch länger“ dauern könne.

Die Vorteile einer gemeinsamen Währung liegen auf der Hand. Die Unternehmen des Euro-Raums müssen sich nicht mehr gegen Wechselkursschwankungen absichern, was Transaktionskosten spart. Überdies können sich Schuldner problemloser in einem größeren und liquideren Finanzmarkt finanzieren.

Nur dank der großen Nachfrage nach Dollar können die USA ihre hohen Handels- und Haushaltsdefizite problemlos finanzieren, sich also mit selbst gedrucktem Geld Güter aus aller Welt kaufen.

Zuletzt machte sich die EU-Kommission im Frühjahr 2021 dafür stark, den Euro zu einer Weltwährung zu machen. Auch EZB-Chefin Christine Lagarde stimmte damals in diese Bemühungen ein. Und die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel stellte mit Bedauern fest, dass die Rolle des Euros in den vergangenen Jahren „nicht stärker“ geworden sei, und forderte: „Wir müssen alles tun, um den Euro als wichtige Weltwährung zu platzieren, ohne uns dabei zu überheben.“

US-Dollar dominiert globales Finanzsystem

Leider mit höchst begrenztem Erfolg, wie man sieht! Heute dominiert der US-Dollar das globale Finanzsystem wie selten zuvor. An fast neun von zehn Währungsgeschäften ist die US-Währung beteiligt, etwa 60 Prozent der globalen Notenbankreserven sind Dollar-Bestände. Zudem gibt die Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve den Takt der Börsen und der Zinsen rund um den Globus vor.

Echte Konkurrenz ist nicht in Sicht. Chinas Wirtschaft und damit seine Währung kämpfen mit den ökonomischen Folgen der Pandemie sowie der fatalen Abschottungspolitik.

Japans Ökonomie und damit Währung dümpelt seit dem Immobiliencrash Anfang der 1990er-Jahre vor sich hin, und der Yen musste zuletzt drastische Wertverluste hinnehmen, ebenso wie das einst so stolze britische Pfund.

Und der Euro? Nach dem holprigen Start im Jahr 1999 stieg das Vertrauen in die Gemeinschaftswährung rasch an, sodass sich binnen sieben Jahren der Wechselkurs des Euros im Verhältnis zum Dollar auf 1,60 Dollar verdoppelte. Das war im Sommer 2008, als die Finanzkrise in den USA Fahrt aufnahm.

Euro hat sich nicht erholt

Die starke gemeinsame Währung machte die Europäer reicher im Vergleich zum Rest der Welt und drückte mit den Importpreisen die zuvor importierte Inflation schließlich so weit, dass im Eurotower in Frankfurt Deflationssorgen aufkamen.

Obwohl die EZB offiziell kein Wechselkursziel verfolgt, setzte sie mit der Ankündigung, Staatsanleihen kaufen zu wollen, den Euro-Kurs ganz bewusst unter Druck. (Foto: dpa) EZB

Obwohl die EZB offiziell kein Wechselkursziel verfolgt, setzte sie unter ihrem Präsidenten Mario Draghi mit der Ankündigung, Staatsanleihen kaufen zu wollen, den Euro-Kurs ganz bewusst unter Druck.

Von dieser Schwächephase hat sich der Euro nicht mehr erholt; gemessen an seinem Höchststand büßte er gegenüber dem Dollar bis heute rund 40 Prozent an Wert ein – allein 15 Prozent davon in den vergangenen zwölf Monaten.

Zwar wurde so die Exportwirtschaft der Länder der Euro-Gemeinschaft gestärkt. Mittlerweile zeigen sich aber immer mehr die Schattenseiten in Form einer importierten Inflation. Nun mag man darüber streiten, ob der Schaden einer kräftigen Abwertung den Nutzen überwiegt oder umgekehrt.

Zu Zeiten der D-Mark und der Lira war es üblich, dass ein Land wie Italien seine internationale Wettbewerbsfähigkeit durch Abwertungen rettete. Die stark exportorientierte deutsche Wirtschaft war hingegen mit zahlreichen Aufwertungen konfrontiert, was ihre Produkte auf den Weltmärkten zwar zunächst verteuerte, aber die Industrie zu kontinuierlichen Effizienzsteigerungen antrieb.

Abwertung des Euros hat Inflation beschleunigt

Die Abwertung des Euros in der jüngsten Vergangenheit hat die Inflation in der Euro-Zone unzweifelhaft beschleunigt. Gerade Energie und Rohstoffe werden auf den Weltmärkten durchweg in Dollar notiert – selbst bei konstanten Dollar-Preisen müssten Euro-Importeure also mehr bezahlen. Hartwährungsländer wie die Schweiz stehen daher mit einer Inflationsrate von gerade einmal 3,3 Prozent heute deutlich besser da als die Euro-Zone mit zehn Prozent.

Nun bemüht sich die EZB mittlerweile zwar, der Inflation und damit auch der Euro-Schwäche mit Leitzinsanhebungen entgegenzuwirken. Doch angesichts der Tatsache, dass die Federal Reserve die in den USA ausgeprägte nachfragegetriebene Inflation mit großen Zinsschritten – auch um den Preis einer Rezession – versucht zurückzufahren, ist dieses Unterfangen im Euro-Raum schwieriger. Denn hier kommt zu den Rezessionsängsten die Sorge um die Finanzierbarkeit manch hochverschuldeten Staates hinzu.

Im Übrigen liebt das globale Finanzkapital „sichere Häfen“, insbesondere in Zeiten von Krieg, Energieknappheit und Rezession. Dabei kann die EU den USA nicht den Rang ablaufen.

Der Euro dürfte also in den kommenden Monaten weiter an Außenwert einbüßen. Allenfalls mutige Schnäppchenjäger dürften mit dem Gedanken spielen, Kapital in Euro anzulegen, nicht aber langfristig agierende Investoren. Der Philanthrop und Spekulant George Soros prophezeite schon 1999: „Der Euro ist dazu bestimmt, eine schwache Währung zu sein.“

Euro wird Krise überstehen

Europas Wirtschaft und der Euro werden sicher die aktuelle Krise überstehen. Um die Vorteile einer Weltwährung genießen zu können, wäre aber ein echtes Umdenken in den großen Hauptstädten des europäischen Staatenbundes erforderlich.

Europa braucht eine koordinierte Finanzpolitik und ein System zur Abfederung ökonomischer oder geopolitischer Schocks. Die gemeinsamen Anleihen, die im Rahmen des Corona-Wiederaufbaufonds emittiert wurden, dürfen daher keine Ausnahme bleiben.

Für einen solchen Integrationsschritt müssen bislang unantastbare Punkte der nationalen Souveränität wie die Steuerhoheit und das Budgetrecht der Parlamente verändert werden.

Letztlich ist eine demokratisch legitimierte europäische Regierung erforderlich – zumindest aber ein europäisches Finanzministerium, wie dies schon 2017 Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der damalige Bundesaußenminister Sigmar Gabriel vorgeschlagen hatten.

Solch eine Regierungsinstitution hätte beispielsweise einen gemeinsamen Rettungsschirm über der EU gegen die aktuellen Energiepreisexplosionen aufspannen können.

Europa braucht finanz- und geldpolitisches Umsteuern

Die EU-Kommissare aus Frankreich und Italien, Thierry Breton und Paolo Gentiloni, forderten daher diese Woche in der „FAZ“ einen neuen schuldenfinanzierten EU-Fonds, um die Energiekrise abzufedern.

Nicht ganz zu Unrecht sehen andere EU-Staaten den jüngst in Deutschland beschlossenen „Doppel-Wumms“ als unerlaubte Beihilfe für die deutsche Wirtschaft. „Die EU hat bewiesen, dass sie stark reagieren kann, wenn sie Gräben überwindet und ihre finanzielle Schlagkraft auf europäischer Ebene solidarisch und gerecht vergemeinschaftet“, betonten die Kommissare.

Ohne vertiefte politische Integration würde jedoch der zweite vor dem ersten Schritt getan. Europäische Solidarität muss mit gemeinsamer Verantwortungsübernahme verbunden werden. Anderenfalls drohen Fehlanreize zu immer mehr Schulden und letztlich ein Auseinanderdriften der Währungsgemeinschaft.

Sollte sich angesichts europakritischer Regierungen in immer mehr Mitgliedstaaten jedoch ein Stocken oder gar eine Umkehr der Integration abzeichnen, dürfte früher oder später mit der Euro-Zone auch die ganze EU zerfallen. Kurzum: Ohne ein finanz- und geldpolitisches Umsteuern droht Europa zu einer geopolitischen Quantité négligeable – also vernachlässigbar – zu werden.

