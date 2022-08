Editorial Deutschland steckt in der Komplexitätsfalle

Bürokratie und ineffiziente Verwaltungen lähmen das Land – und behindern die wichtigsten Zukunftsprojekte. Es braucht einen radikalen Neustart, sonst droht ein Desaster.

Sebastian Matthes ist Chefredakteur des Handelsblatts. Der Autor

Was nun hinter uns liegt, wird vielleicht als der „Sommer des Stillstands“ in die deutsche Geschichte eingehen. Wenn die Bahn überhaupt fährt, dann nur mehr in 60 Prozent der Fälle pünktlich, Binnenschiffe stecken wegen der Trockenheit fest, dringend benötigte Windräder werden nicht gebaut – und Horrorgeschichten von Warteschlangen an Flughäfen sind Teil jedes Reiseberichts.

Das große Warten im Urlaub ist immerhin eine gute Vorbereitung für die Zeit danach am Arbeitsplatz: Abertausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sich dort durch die „Online-Unterweisung“ zur Sicherheit im Büro klicken, um lebensnahe Fragen wie diese zu beantworten: „Ein Bauteil mit der Kennzeichnung F 90 hält dem Feuer 90 Minuten lang stand. Worauf weist ein T statt des Buchstabens F hin?“