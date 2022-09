Editorial Die deutsche Wirtschaft braucht einen Zukunftspakt

Die Gleichzeitigkeit der multiplen Krisen, die Europa gerade erschüttern, erreichte diese Woche einen weiteren Höhepunkt. Erst stoppte Gazprom die Gaslieferungen durch die Nord-Stream-1-Pipeline, kurz darauf verkündete die Bundesregierung ein durchaus wuchtiges Entlastungspaket, dessen Finanzierung Ende dieser Woche allerdings immer noch alles andere als geklärt ist.

Und mit einem kräftigen Zinsschritt setzte die EZB zwar ein Signal gegen die Inflation – ob es am Ende allerdings hilft, ist völlig ungewiss. Denn ein großer Teil der hohen Preissteigerungen hängt an steigenden Energiepreisen. Und der Gaspreis, das war nur eine logische Folge, schoss in die Höhe. Wieder einmal. Und nach dem dritten Entlastungspaket ist vor dem vierten Entlastungspaket. Und so wird es weitergehen.

Natürlich ist es richtig, Belastungen abzufedern. Menschen mit niedrigem Einkommen zu helfen, mit den steigenden Energiekosten klarzukommen, über den Abbau der sogenannten Kalten Progression die automatischen Steuererhöhungen zu reduzieren. Allerdings machen die Hilfspakete derzeit eher den Eindruck, es wirklich allen Recht machen zu wollen.

Es wird geholfen, gerettet, gesteuert: Der starke Staat, das zeigt unsere Titelgeschichte, feiert inmitten der multiplen Krisen ein Comeback: aber nicht nur als Retter, sondern auch als Investor, Beschützer, Kümmerer. Vom Staat werde mittlerweile erwartet, die Bevölkerung vor belastenden Veränderungen abzuschirmen, obwohl er das nicht wirklich kann, sagt Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Denn diese Krise ist anders. Die steigenden Energiepreise treffen die Wirtschaft ins Mark. Mehr als 90 Prozent der deutschen Industrieunternehmen sehen laut einer aktuellen Umfrage „starke“ bis „existenzielle“ Herausforderungen. Sie zahlen ohnehin schon acht Mal so viel für Gas wie ihre Wettbewerber in den USA. Und kaum jemand bezweifelt, dass die Energiepreise in Europa hoch bleiben werden, allein schon, weil der Kontinent künftig stärker auf teures Flüssiggas setzt. Steigen aber die Kosten, wird der Betrieb von immer mehr Maschinen und Anlagen unrentabel. Es ist ein Teufelskreis.

Neben der Debatte über Entlastungen braucht Deutschland deshalb eine Diskussion darüber, wo das Wachstum in Zukunft herkommen soll. Die Rettungspolitik der vergangenen Jahre war ja auch vor allem deshalb möglich, weil die Wirtschaft über viele Jahre wuchs – getrieben von einer weltweiten Nachfrage nach Maschinen, Anlagen, Autos und Chemieprodukten aus Deutschland. Vor allem in China.

Investitionen in Digitalisierung und Dekarbonisierung werden gestrichen

Dieses Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr. Optimisten beschwören die Veränderungskraft des deutschen Mittelstands, der sich in den vergangenen Jahren immer wieder an neue Situationen anpassen konnte. Nur sind wir jetzt in einer völlig anderen Lage als zur Zeit der Finanzkrise nach 2008.

Unternehmen fahren nämlich nicht nur Anlagen herunter. Sie sparen auch an ihrer Zukunft: Wegen der hohen Energiepreise investieren sie immer weniger in Forschung und Entwicklung, wie verschiedene Studien zeigen. Allein das schon ist eine besorgniserregende Entwicklung: Denn aktuell werden vor allem Investitionen in Digitalisierung und Dekarbonisierung gestrichen.

Dabei haben die beiden Großprojekte eine Dimension wie einst die industrielle Revolution. Das gilt für die Wucht der Veränderung. Aber auch für die Chancen, die dieser Wandel mit sich bringen kann. Nie war die Nachfrage nach effizienten Maschinen, automatisierten Anlagen und datengesteuerten Prozessen größer.

Die Verbände trommeln für mehr Unterstützung für die Wirtschaft. Das ist verständlich, aber zu kurz gegriffen. Denn Hilfspakete werden dieses Land nicht in die Zukunft bringen. Es braucht einen Zukunftspakt für die deutsche Wirtschaft, ein echtes Wachstumsprogramm.

Dazu gehört eine Senkung der Unternehmenssteuern genauso wie ein echter Abbau von Bürokratie – den die Ampel-Regierung versprochen, bislang aber immer weiter verschoben hatte. Die Bürokratie steht übrigens längst auch den großen Plänen der Bundesregierung im Weg: Die steuerliche Forschungsförderung für Unternehmen etwa, das zeigen die Zahlen, wird derzeit kaum abgerufen, weil das Antragsverfahren zu kompliziert ist.

Deutschland bürokratisiert sich in eine Sackgasse. Was aber auch stimmt: Krisenzeiten sind die besten Zeiten für solche Veränderungen. Nun braucht es nur noch eine Bundesregierung, die das erkennt.

