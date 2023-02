Das Aufbauprogramm von 1948 gilt als Blaupause für die Nachkriegs-Ukraine. Doch es kann kaum als Vorbild für das von Russland zerstörte Land dienen.

Das Wiederaufbauprogramm von 1948 gilt als Blaupause für die Nachkriegs-Ukraine, weil es wie eine „Initialzündung“ für den Wiederaufbau Westeuropas gewirkt habe. (Foto: Getty Images, Dpa, Imago [M]) Wiederaufbau Ukraine

Bonn Im September 1944 – die Niederlage Deutschlands stand längst fest – lief die Propaganda-Maschine der Nationalsozialisten noch einmal zur Hochform auf. Mit dem geheimen, aber durchgesickerten „Morgenthau-Plan“, schrieb der „Völkische Beobachter“, wolle „das Weltjudentum die Deutschen versklaven“.

Tatsächlich hatte US-Finanzminister Henry Morgenthau vorgeschlagen, Deutschland nach Kriegsende zu deindustrialisieren. Ein agrarisches Armenhaus sollte es werden, von dem nie wieder Gefahr für den Weltfrieden ausgehen würde.

Die NS-Propaganda knüpfte ihre Durchhalteparolen an Warnungen vor „Judas Mordplan“ und dem „fanatischen Hasser“ Morgenthau. Selbst Adolf Hitler ging in seiner letzten Rundfunkrede im Januar 1945 auf die US-Nachkriegsplanungen ein und appellierte an die „Widerstandskraft unserer Nation“, um die „jüdisch-internationale Weltverschwörung“ abzuwehren.

Hitler hatte allerdings nur einen Popanz aufgebaut. Denn der US-Generalstab und die Nachkriegsplaner im State Department hatten Morgenthaus Konzept eines „Straffriedens“ bereits seit Monaten ad acta gelegt.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen