Kommentar Bei Volkswagen hat nicht nur Herbert Diess versagt – auch der Aufsichtsrat

Viel zu lange haben die Kontrolleure in Wolfsburg den streitbaren VW-Chef geschützt. Nun haben alle den Schaden.

Die Ablösung von Herbert Diess als VW-Chef wurde vom Aufsichtsrat lange verschleppt. (Foto: Reuters) VW-Chef Herbert Diess

Trotz des abrupten Rauswurfs: Herbert Diess war anfangs genau der richtige Vorstandsvorsitzende für Volkswagen. Nach seinem Amtsantritt im April 2018 stellte der VW-Chef den Autohersteller kompromisslos auf die Herstellung von Elektrofahrzeugen um und befreite Volkswagen so von der schweren Last der Dieselaffäre. Das Image des Konzerns war nach dem millionenfachen Betrug bei Abgaswerten ruiniert. Jetzt hat der Autohersteller wieder eine Zukunft.

Diess war ein Erneuerer, ein Visionär. Trotzdem war seine Ablösung schon lange überfällig. In den vier Jahren seiner Amtszeit konnte der Konzernchef nur in den ersten beiden Jahren sinnvolle Impulse setzen, in den beiden letzten Jahren blieb seine Arbeit als Vorstandschef weitgehend wirkungslos.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen