Kommentar Christian Lindner verspielt den neuen Ruf der FDP

Der Parteichef gefährdet den erfolgreichen Imagewandel der Liberalen. Lindners mögliche Porsche-Connection dürften auch an der FDP haften bleiben.

Der versprochene Mut, mit neuen Technologien der Klimakrise zu begegnen, ist verschwunden. (Foto: dpa) Christian Lindner

Kaum etwas ist schwieriger loszuwerden als ein schlechter Ruf – das gilt besonders in der Politik. Da ist es wirklich bemerkenswert, was FDP-Parteichef Christian Lindner in den vergangenen Jahren gelungen ist. Nach dem parteipolitischen Armageddon der Abwesenheit im Bundestag zwischen 2013 und 2017 hat er das Image der Liberalen gewandelt und die Partei zurück in die Regierung geführt.

Vorbei schienen die Zeiten, in denen die FDP als eine reine Klientelpartei für Apotheker, Hoteliers und Spitzenverdienerinnen galt. Stattdessen standen die Liberalen in den Köpfen vieler für technologischen Fortschritt und innovativen Aufbruch.

Doch jetzt, wo Lindner sich und seine Partei zurück an die bundespolitische Spitze geführt hat, beginnt die Fassade der neuen FDP zu bröckeln. Verantwortlich dafür ist mit Christian Lindner ausgerechnet der Mann, der das Image der Partei einst erneuerte.