Kommentar Corona-Politik: Lauterbachs Sonderwege irritieren

Berlin Streng, strenger, Karl Lauterbach. Der Gesundheitsminister ist ein ebenso eiserner wie einsamer Verfechter für möglichst strenge Coronaregeln. In Europa hat Lauterbach damit ein Alleinstellungsmerkmal. Auf seiner Israelreise warb der SPD-Politiker vehement für den deutschen Sonderweg und das verästelte neue Infektionsschutzgesetz, über das am Freitag der Bundesrat abstimmen wird.

Schleswig-Holstein, Bayern und Thüringen haben bereits angekündigt, dem neuen Gesetz nicht zuzustimmen beziehungsweise sich zu enthalten. Im Norden kritisiert man, dass Schüler schlechter gestellt werden als Erwachsene. Der Süden stört sich daran, dass es keine klaren Kriterien gibt, wann welche Maßnahmen gelten sollen. Im Osten versteht man nicht, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht fortgeführt wird, die dort offenbar in der Praxis zu großen Problemen führt. Und die Wirtschaft fürchtet einen Flickenteppich – wieder einmal.

Unmut allerorten aus so unterschiedlichen Gründen. Das ist ein schlechtes Zeichen für ein Gesetz, das von vielen getragen werden muss, damit es überhaupt wirkt. Die Unterstützung bröckelt, und Lauterbach trägt dafür die Hauptverantwortung.

Die Bundesregierung konnte sich bislang immer auf den Rückhalt für ihren Coronakurs in der Bevölkerung verlassen. Ja, es gab lautstarke Proteste. Aber die allermeisten ließen sich impfen. Und die allermeisten hielten sich an die Regeln. Es gab keine Revolution im Land, wenig Schildbürgertum – die Deutschen machten, was die Regierung von ihnen verlangte.

Diese Folgsamkeit ist vermutlich noch nicht aufgebraucht, aber die Regierung muss sich jedes Mal um sie bemühen. Dafür ist es essenziell, dass der Kurs, für den man sie erreichen will, sinnvoll und nachvollziehbar ist.

Keine überzeugende Botschaft

Der jetzige Coronakurs hat aber keine überzeugende Botschaft mehr. Er ist zu einem kleinteiligen Geflecht aus Regeln und Ausnahmen mit Begriffen wie Winterreifen und Schneeketten geworden, das sich zum Teil sogar widerspricht. Warum gibt es eine Maskenpflicht in Fernzügen, aber nicht in Fliegern? Das ist ein politischer Kompromiss, der die Koalition mit regelmüder FDP und regelwütigem Lauterbach überzeugen soll, nicht aber die Bevölkerung.

Noch fürchterlicher ist die Perspektive. Die Pandemie endet ja wahrscheinlich nicht mit dem neuen Infektionsschutzgesetz nach Ostern. Dann braucht es ein neues Gesetz. Soll sich das Theater in der Koalition dann wiederholen? Es wäre das dritte Mal. Schon im Januar haben sich die Parteien über das Infektionsschutzgesetz wochenlang gestritten. Das kann und darf nicht die Zukunft sein.

Der Grundgedanke von Lauterbach ist ja gut, Maßnahmen per Gesetz zu ermöglichen, bevor es im Herbst und Winter möglicherweise zu spät ist. Deutschland ist zwei Mal unvorbereitet in die Winterwelle gegangen, das darf sich nicht wiederholen. Es gibt aber zwei Probleme. Lauterbach ist nicht gut darin, Verbündete für seine Politik zu finden. Das zeigt sich auch bei anderen Gesetzen, etwa bei dem für die Kassenfinanzen, damit hat er quasi jeden im Gesundheitssystem gegen sich aufgebracht.

Hinzu kommt ein anderes. Pflichten, an die wir uns alle halten müssen, lassen sich immer schwerer begründen. Das liegt an der hohen Impf- und Infektionsquote, neuen Vakzinen und Medikamenten und auch an den Erfahrungen, die jeder mittlerweile gesammelt hat. Wir wissen, mit dem Virus zu leben. Andere Länder in Europa setzen deswegen auf Eigenverantwortung. Die muss auch in Deutschland eine größere Rolle spielen. Wer so dumm ist, seine Maske in vollen Zügen und Räumen nicht zu tragen, ist am Ende selbst schuld.

