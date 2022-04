Kommentar Das „Osterpaket“ weckt Erwartungen, die sich kaum erfüllen lassen

Das „Osterpaket“ aus dem Wirtschaftsministerium hat es in sich. Es umfasst mehr als 500 Seiten, es werden fünf Gesetze und eine Reihe von Verordnungen geändert. Mehr geht nicht. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will damit dafür sorgen, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien möglichst rasch stark beschleunigt wird. Ziel ist es, dass 2030 mindestens 80 Prozent des deutschen Bruttostromverbrauchs aus erneuerbaren Quellen stammen, 2035 sollen es annähernd 100 Prozent sein.

Mit dem Ukrainekrieg hat das Projekt, das Habeck gleich zu Beginn seiner Amtszeit und damit noch vor Beginn des Kriegs angekündigt hatte, zusätzlich an Relevanz gewonnen: Strom aus erneuerbaren Quellen ist jetzt zur „Freiheitsenergie“ geworden.

Wenn Russland als Lieferant für Energierohstoffe mittel- oder sogar kurzfristig komplett ausfällt, steigt die Bedeutung jedes einzelnen Windrads. Natürlich ist es auch ganz unabhängig vom Ukrainekrieg richtig, den Ausbau der Erneuerbaren zu beschleunigen. Die Ziele, die sich die Politik selbst gesetzt hatte, verfehlte sie ständig.

Aber werden mit dem Osterpaket nicht falsche Erwartungen geweckt? Mit dem Paket räumt die Ampelkoalition viele Hürden beiseite, die den Erneuerbaren, insbesondere der Windenergie, seit Jahren völlig überflüssigerweise im Weg stehen. Aus dem Paket spricht in jeder Zeile der feste Wille, den Ausbau der Erneuerbaren auf ein völlig neues Niveau zu heben.

Das gipfelt in der Festlegung, die Nutzung erneuerbarer Energien liege im überragenden öffentlichen Interesse und diene der öffentlichen Sicherheit. Damit sollen erneuerbare Energien bei Schutzgüterabwägungen als vorrangig betrachtet werden. Windrad oder Rotmilan? Die Antwort auf diese Frage wird künftig in den meisten Fällen zugunsten des Windrads ausfallen.

Auch die Ausbauziele sind atemberaubend: Zehn Gigawatt (GW) installierter Windkraftleistung an Land sollen künftig pro Jahr neu gebaut werden. Dieser Wert wurde auch zu den allerbesten Zeiten der Windkraft nicht ein einziges Mal erreicht.

Der Schwachpunkt der neuen Regelungen: Der gute Wille allein wird nicht ausreichen. Der Widerstand gegen den Bau von Windparks und Stromtrassen ist nicht leicht zu brechen. Er wird möglicherweise noch erbitterter ausfallen, je entschlossener der Ausbau vorangetrieben wird. Beim Netzausbau haben die Verantwortlichen bereits erkennen müssen, dass die Einschränkung von Mitwirkungs- und Einspruchsrechten an Grenzen stößt, die das Grundgesetz und das Europarecht setzen.

Das „Osterpaket“ lässt viele Fragen noch offen

Man darf gespannt sein, was sich das Bundeswirtschaftsministerium in den kommenden Wochen ausgedenkt, um das Ziel aus dem Koalitionsvertrag zu erreichen, zwei Prozent der Landesfläche für die Windkraft zur Verfügung zu stellen. Werden dabei alle Bundesländer über einen Kamm geschert? Oder sollten nicht Länder mit hohem Windpotenzial anders behandelt werden als Länder im tendenziell windarmen Süden? Wie verhält es sich mit den Abstandsregeln? Wie nah darf ein Windpark an die Wohnbebauung heranrücken? Wie viele Windparks vertragen Wälder und Landschaftsschutzgebiete?

Alle diese Fragen lässt das Osterpaket noch offen, sie werden Bestandteil der nächsten Gesetzesinitiative, an der sich der Erfolg oder Misserfolg des Osterpakets entscheiden wird. Die ehrgeizigen Ausbauziele allein bringen wenig, wenn es an der entsprechenden Flächenkulisse, an der Akzeptanz und an der konstruktiven Mitarbeit der Bundesländer mangelt.

Außerdem sollte man sich einen Moment von der Vorstellung lösen, der Ausbau der Erneuerbaren sei das einzige Ziel der Energiewende. Vor ein paar Monaten, als man in Deutschland noch dachte, russisches Gas werde eine stabile Brücke für den Übergang ins Zeitalter der angestrebten Vollversorgung mit Erneuerbaren, wurde noch darüber gestritten, wie viele neue Gaskraftwerke als Back-up für die Erneuerbaren erforderlich sein werden. Die überwiegende Zahl der Fachleute hält es nach wie vor für unerlässlich, neue Gaskraftwerke zu bauen. Wer diese Investitionen angesichts der extremen Unsicherheiten auf den Gasmärkten und der noch ungelösten Beschaffungsprobleme bauen soll, ist völlig unklar.

So haben sich die Vorzeichen für die Energiewende deutlich verschlechtert. Alle Welt will den kompletten Umstieg, und zwar möglichst sofort. Aber niemand weiß, wie die Übergangsphase, die noch viele Jahre in Anspruch nehmen wird, gestaltet werden soll. Der forcierte Ausbau der Erneuerbaren ist jedenfalls nur ein Teil der Lösung.

