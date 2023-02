Kommentar – Der Chefökonom Die Rückkehr der Wehrpflicht würde Deutschland schaden

Eine allgemeine Wehr- und Dienstpflicht scheint für viele Deutsche eine verlockende Möglichkeit zu sein. Allerdings wären die gesamtwirtschaftlichen Kosten wohl größer als der Nutzen.

Debatte um die Wehrpflicht

In Krisenzeiten neigen Politiker dazu, Tatkraft und Entschlussfreudigkeit beweisen zu wollen – nicht selten überhastet. Das war während der Flüchtlingskrise 2015/16 oder nach dem Coronaausbruch der Fall. Und auch in der Ukrainekrise, deren Ende nicht absehbar ist, wurde manches Wort in ein Mikrofon gesagt, welches der und die Interviewte später lieber nicht gesagt hätte.

Nun hat sich der glänzend gestartete neue Verteidigungsminister Boris Pistorius solch einen Schnellschuss geleistet. Mit Blick auf Russlands Angriff auf die Ukraine brachte er die Reaktivierung einer allgemeinen Wehr- und Dienstpflicht ins Gespräch. Er sehe gute Argumente für eine allgemeine Dienstpflicht zur Stärkung von Katastrophenschutz, Bundeswehr und Rettungsdiensten. „Sie könnte vor Augen führen, wie wichtig diese Einrichtungen für das Funktionieren unserer Gesellschaft sind“, sagte der SPD-Politiker im Interview mit der dpa.