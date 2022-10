Kommentar Die Abberufung von BSI-Chef Schönbohm ist zweifelhaft

Innenministerin Nancy Faeser beruft den Chef der IT-Sicherheitsbehörde ohne überzeugende Argumente ab. Das politische Manöver kommt zudem zu einer ungünstigen Zeit.

Bei seiner Berufung galt er als Fehlbesetzung, dann profilierte er sich jedoch. (Foto: imago images/Jürgen Heinrich) Der ehemalige BSI-Präsident Arne Schönbohm

Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine befürchten IT-Sicherheitsexperten, dass Putins Hacker auch in Deutschland vermehrt Kraftwerke und Krankenhäusern, Unternehmen und Behörden angreifen. Der Schutz der digitalen Infrastruktur ist wichtiger denn je.

Um so verwunderlicher, mit welch schwachen Argumenten Innenministerin Nacy Faeser (SPD) den Präsidenten des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, abberuft und die Behörde, die für IT-Sicherheit in Staat und Wirtschaft sorgen soll, ohne Führung dastehen lässt.

Die Vorwürfe hat der Satiriker Jan Böhmermann in seiner Sendung „ZDF Magazin Royale“ aufgeworfen, und sie klingen gravierend: Schönbohm habe zu wenig Distanz zu russischen Geheimdiensten gehalten, sei gar „eine Gefahr für die Cybersicherheit“, hieß es gewohnt krawallig.