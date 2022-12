Kommentar Die britische Finanzreform ist eine Mogelpackung

Finanzminister Hunt will Fesseln der EU lockern – dabei hat Brüssel damit gar nichts zu tun. Um London als Finanzplatz zu stärken, riskiert er außerdem einen gefährlichen Zielkonflikt.

Blick auf den Finanzdistrikt in London. (Archivfoto) (Foto: dpa) Die City London soll für Wachstum sorgen

Als der britische Schatzkanzler Jeremy Hunt Mitte November eine ganze Liste von Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen ankündigte, ging es ihm auch darum, das angeschlagene Vertrauen in die Finanzstabilität Großbritanniens wiederherzustellen. Knapp vier Wochen später weckt die Bank of England nun Zweifel daran, dass es die Regierung in London mit ihrem Stabilitätskurs wirklich ernst meint.

Notenbank-Chef Andrew Bailey warnte diese Woche, Hunt möge es mit dem Abbau von Finanzregeln für Banken und Versicherungen nicht übertreiben. „Wir müssen sicherstellen, dass wir die Lektionen von (der Finanzkrise) 2008 nicht verlernen“, sagte Bailey. Zuvor hatte der Schatzkanzler unter dem Namen „Edinburgh Reform“ eine 30 Punkte lange Reformagenda vorgestellt, die er als Befreiungsschlag der Londoner City von EU-Regeln und Wachstumsschub für die stagnierende britische Wirtschaft verkaufte.