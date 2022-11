Kommentar Donald Trumps Geist lebt – und wird nach den Zwischenwahlen allgegenwärtig sein

Die Republikaner scheitern daran, sich vom Ex-Präsidenten zu distanzieren. Gewinnen sie bei den Midterms, wird das nicht nur kritisch für die USA – sondern auch teuer für Europa.

Trump ist bis heute prägend für die republikanische Partei. Kongresswahlen in den USA

Die amerikanischen Kongresswahlen – in den USA selbst etwas verniedlichend „Midterms“ genannt – sind in ihren geopolitischen Folgen kaum zu überschätzen. Es geht um so elementare Fragen von globalem Interesse wie: Gewinnen in den USA wieder solche Kräfte Oberhand, die die einst regelbasierte Weltordnung entscheidend mit zerlegt haben? Driftet die Führungsmacht der freiheitlichen Welt auch auf parlamentarischer Ebene wieder in einen Zustand ab, den man in Teilen vordemokratisch nennen darf? Und können Autokraten wieder einmal auf Washington zeigen und ihren Kritikern sagen: „Was wollt ihr eigentlich? Schaut doch mal, was bei eurer Führungsnation los ist!"

Oder nüchtern betrachtet: Sollten die Republikaner in beiden Häusern die Mehrheit erzielen, kann das erst mal vor allem einer als seinen Sieg verbuchen und zugleich als Auftrag für eine erneute Kandidatur verstehen: Donald Trump.