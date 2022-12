Kommentar Es ist sinnlos, große Milliardenbeträge für das autonome Fahren aus dem Fenster zu werfen

Autonomes Fahren ist der große Traum der Automobilindustrie und auch der Tech-Branche. Wie von Geisterhand gesteuert sollen in einigen Jahren überall komplett selbstständig fahrende Autos unterwegs sein. Der Fahrer wird nicht mehr gebraucht, diejenigen, die im Auto sitzen, können die Zeit für andere Dinge nutzen. Sie sind nur noch Passagiere.

Doch das autonome Fahren wird auf lange Zeit ein großer Traum bleiben. Sowohl Autohersteller als auch große IT-Konzerne stecken einen Rückschlag nach dem anderen ein. Die letzte fahrerlose Stufe wird immer weiter nach hinten geschoben. Mindestens zehn weitere Jahre dürften noch vergehen, bis Autos wirklich komplett selbstständig fahren.

Die Entwickler autonomer Fahrzeugsysteme haben völlig zu Recht erkannt, dass sie ihre Erwartungen in den nächsten Jahren erst einmal herunterfahren müssen. Weil die völlige Autonomie vorerst unerreichbar bleibt, braucht es Zwischenschritte für die Übergangszeit. Die Autobranche muss jetzt an neuen Assistenzsystemen arbeiten, die ebenfalls die Fahrerin und den Fahrer entlasten und mehr Komfort bieten, aber mit viel weniger Aufwand entwickelt werden können.

In Europa hat sich der Volkswagen-Konzern am stärksten beim autonomen Fahren engagiert. Doch auch die Wolfsburger haben einsehen müssen, dass es noch sehr lange dauern wird, bis sie mit ihren Eigenentwicklungen in dem Bereich gutes Geld verdienen werden.

Zusammen mit Ford und dem Start-up Argo AI wollte Volkswagen schon in wenigen Jahren selbstständig fahrende Robotaxis für den Personentransport in Hamburg und später auch in anderen Städten einsetzen. Doch die Kooperation mit Argo AI erwies sich als großer Flop. Das anfangs viel gerühmte US-Unternehmen konnte seine Versprechen nicht erfüllen. Zeitpläne wurden nicht eingehalten, die Einführung der Robotaxis verzögerte sich ein ums andere Mal. Die Konsequenz: Die Zusammenarbeit mit Argo AI wurde eingestellt.

Auch Apple braucht Geduld

Cariad, die konzerneigene Softwareeinheit des Volkswagen-Konzerns, wollte die ersten weitgehend selbstständig fahrenden Pkw ursprünglich schon bis 2026 fertig haben. Doch auch diese Pläne, so stellte sich raus, waren viel zu ehrgeizig. Der neue Konzernchef Oliver Blume musste schon bald nach seinem Amtsantritt der Realität ins Auge sehen und den ursprünglichen, zu ambitionierten Zeitplan kassieren. Dadurch verschiebt sich das Softwarevorhaben in Sachen autonomes Fahren um mindestens zwei Jahre.

Nicht nur die Autokonzerne, auch die vermeintlich so fortschrittlichen IT-Riesen aus den USA müssen bei der Entwicklung autonomer Fahrzeuge viel Lehrgeld zahlen. Jetzt hat es sogar Apple erwischt.

Schon seit Jahren verfolgt Apple sein geheimes „Titan“-Projekt, in dessen Mittelpunkt die Entwicklung eines eigenen Autos samt autonomen Systemen auf höchstem Niveau steht. Doch vor wenigen Wochen wurde in den USA bekannt, dass der Tech-Konzern für seinen geplanten automobilen Titanen mindestens ein Jahr länger brauchen wird.

Und mit der völligen Autonomie sieht es auch bei Apple nicht mehr wirklich gut aus: Angeblich will sich auch der IT-Gigant auf die Entwicklung fortgeschrittener Assistenzsysteme beschränken.

Europas Autokonzerne müssen sich also nicht verstecken, wenn die Entwicklung des autonomen Fahrens bei ihnen nicht so recht vorankommt. Die US-Konkurrenz auf der anderen Seite des Atlantiks kämpft mit vergleichbaren Problemen.

Seit Jahren erzählt Tesla-Chef Elon Musk davon, dass sein Unternehmen das einzig wahre autonome System entwickelt habe. Stattdessen muss sich Tesla regelmäßig mit den Beanstandungen der amerikanischen Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA auseinandersetzen, wenn die autonomen Systeme wieder einmal nicht richtig funktioniert haben.

Toyota ist sehr skeptisch

Auch die Google-Schwester Waymo hat Schwierigkeiten: Die Robotaxis können in den USA nur sehr eingeschränkt eingesetzt werden. Bei der General-Motors-Tochter Cruise läuft es nicht viel besser. Das Unternehmen braucht weiterhin Sicherheitsfahrer.

Außerdem können die Robotaxis von Cruise ausschließlich in Teilen des Stadtgebiets von San Francisco fahren – und das am besten nur in der Nacht, wenn wenig andere Verkehrsteilnehmer auf den Straßen unterwegs sind. Bei schlechten Wetterbedingungen sollten die Fahrzeuge am besten gleich in der Garage bleiben, weil sie dafür nicht ausreichend programmiert worden sind. Nach einer Unfallserie von Cruise-Fahrzeugen ist die US-Sicherheitsbehörde auch bei der GM-Tochter aktiv geworden und hat eine Untersuchung angestrengt.

Nicht nur in den USA und in Europa, sondern auch in Japan wachsen die Zweifel am autonomen Fahren. So erwartet etwa der Toyota-Konzern, dass es echte Fortschritte erst im nächsten Jahrzehnt geben wird. Autonome Fahrzeuge könnten nur in klar abgegrenzten Bereichen wie einem Hafen oder einem Industriegelände eingesetzt werden, weil der Programmieraufwand dort beherrschbar bleibe.

Alle Autohersteller wären gut beraten, dem Beispiel Toyotas zu folgen: Es ist völlig sinnlos, weiterhin große Milliardenbeträge für das autonome Fahren aus dem Fenster zu werfen, mit dem sich auf absehbare Zeit kein einziger Euro verdienen lässt.

