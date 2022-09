Kommentar Habecks AKW-Entscheidung ist die schlechteste aller möglichen

Der Wirtschaftsminister will zwei von drei Atomreaktoren für Notfälle bereithalten. Den aktuellen Herausforderungen wird er damit nicht gerecht.

Sein Vorschlag ist zaghaft und unzureichend. (Foto: Reuters) Robert Habeck

Das Ergebnis des Stresstests der Stromübertragungsnetzbetreiber ist eindeutig: Im kommenden Winter werden die Stromerzeugungskapazitäten in Deutschland und vielen anderen Ländern Europas knapp. 50Hertz, Amprion, Tennet und TransnetBW sind die vier Unternehmen, die den Test durchgeführt haben. Und sie wollten die Politik nicht in Sicherheit wiegen.

Industriebranchen, die stark auf Strom und Gas angewiesen sind, geraten in Existenznot. Hunderttausende Jobs sind in Gefahr. Diese Mischung ist einmalig, die Lage katastrophal. Ein Teil der Probleme ist allein eine Folge politischer Entscheidungen. Deutschland hat sich über Jahre in eine schwierige Lage manövriert, die nun die Fundamente unseres Wohlstands bedroht.

Es kann jetzt nur darum gehen, alle Erzeugungskapazitäten zu mobilisieren, die wir haben – für die Versorgungssicherheit und um die Preise zu dämpfen. Es kommt auf jede Kilowattstunde an und auch auf solche Kapazitäten, die uns politisch bis vor Kurzem als nicht genehm erschienen.