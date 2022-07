Kommentar Netflix und das Werbeabo: Kehrtwende ins Risiko

Der Streamingpionier plant einen vergünstigten Tarif mit Reklame. Gerade bei deutschen Kunden wird das auf wenig Gegenliebe stoßen.

Netflix plant, einen werbebasierten Tarif einzuführen. (Foto: Reuters) Netflix-Büro in Los Angeles

Zwölf Stunden und 57 Minuten dauert es, bis Netflix-Kunden die neue Staffel der Erfolgsserie „Stranger Things“ durchgeschaut haben. Künftig müssen sie für den Streaming-Abend mehr Zeit einplanen. Denn der Dienst will eine weitere Tarifstufe einführen: Der Kunde bezahlt weniger, muss dafür aber Werbung hinnehmen.

Für Netflix ist der Schritt eine Notbremse. Eine Dekade lang ist der Streaming-Pionier gewachsen. Nun hat der Dienst das zweite Quartal in Folge Kunden verloren – dieses Mal zählt das Unternehmen fast eine Million Kunden weniger.

Netflix-Chef Reed Hastings hatte Werbung bisher konsequent ausgeschlossen. In der Krise macht der Manager die Kehrtwende – und folgt dem Beispiel der Konkurrenz, die ebenfalls werbebasierte Abos einführen will. Die Werbevariante soll Anfang 2023 anlaufen, zunächst in „einer Handvoll von Märkten, in denen die Werbeausgaben signifikant sind“, so Netflix.