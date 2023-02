Kommentar Privatjets pauschal zu verdammen hilft dem Klima nicht

Die Pandemie hat die Nachfrage nach Flügen im eigenen Flugzeug stark steigen lassen. Das prangern Umweltschützer und Aktivisten an.

Seit Monaten hagelt es Kritik gegen die Nutzer und Eigentümer von privaten Flugzeugen. Nicht zum ersten Mal, dafür aber umso heftiger haben sich Umweltverbände und Klimaaktivisten Flüge mit den kleinen Flugzeugen vorgeknöpft.

Ihre Vorwürfe sind nicht unbegründet, sie haben jede Menge Fakten auf ihrer Seite. Häufiger als je zuvor wird mit dem eigenen Flugzeug geflogen. Auch wird niemand bestreiten, dass ein optimal gefülltes kommerzielles Kurz- oder Mittelstreckenflugzeug deutlich weniger Emissionen pro Passagier in die Atmosphäre bläst als der Privatjet.

Aber längst hat auch die emotionale Debatte die Politik erreicht. In Frankreich führte das vor einigen Monaten sogar zu Überlegungen, bestimmte Kurzstreckenflüge zu verbieten. Vorschläge wie dieser werden dem Klima allerdings kaum helfen. Abgesehen davon wäre das ein schwerer Eingriff in die freie Wirtschaft und kaum durchsetzbar.

Es gibt bessere Möglichkeiten – auch regulatorischer Art. Warum Flüge mit dem privaten Flugzeug nicht pauschal versteuern? Warum nicht festlegen, dass für jeden Privat- oder Geschäftsreiseflug grundsätzlich im Handel sogenannte Emissionsrechte-Zertifikate erworben werden müssen?

Die Motoren etwa des Learjets anzuwerfen wäre damit deutlich teurer. Unternehmer und Manager, die auf das Flugzeug angewiesen sind, würden es trotzdem machen. Andere, die bisher einfach nicht auf den Komfort der eigenen Maschine verzichten wollen, kämen vielleicht ins Nachdenken.

Photovoltaikanlagen für kleinere Flughäfen

Zudem könnte die Politik die Bereitschaft vieler Unternehmer, kräftig in die eigene Flotte und die dafür notwendige Infrastruktur zu investieren, geschickt für ihre Klimaziele nutzen. Der Bau von Photovoltaikanlagen auf den freien Flächen der kleineren Flughäfen könnte baurechtlich vereinfacht und vielleicht auch gefördert werden, ebenso die Produktion von synthetischem Kraftstoff mit der dort gewonnenen Energie.

Klar ist, dass Innovationen wie das Fliegen mit Strom zunächst in kleinen Flugzeugen erprobt werden. Warum also nicht gezielt all jene Projekte fördern, die sich mit der Elektrifizierung von Privat-Flugzeugen beschäftigen? Die Erfahrungen, die hier gemacht werden, könnten hilfreich dabei sein, das kommerzielle Verkehrsflugzeug der Zukunft zu entwickeln.

Ohnehin wächst der Druck auf Unternehmer und Manager, möglichst wenig im eigenen Flugzeug zu sitzen. Denn in der immer wichtiger werdenden Klimabilanz der Unternehmen machen sich solche Dienstreisen nicht besonders gut. Den öffentlichen Pranger braucht es dazu also nicht.

