Kommentar Selenskis Ablehnung eines Treffens mit Steinmeier ist verständlich, aber falsch

Die kolportierte Absage des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski an den Bundespräsidenten ist verständlich, aber anmaßend und kurzsichtig zugleich. Verständlich, das Frank-Walter Steinmeier lange Zeit und trotz aller Rückschläge an einer Intensivierung deutscher Beziehungen zu Russland festgehalten hat.

Dass er erst vorige Woche und nach einer schweren verbalen Attacke des ukrainischen Botschafters in Berlin eine politische Kehrtwende gegenüber Moskau öffentlich vollzog, war sicher zu spät. Allerdings hatte frühere SPD-Kanzleramts- und Außenminister schon bei seiner Wiederwahl sehr eindringliche Worte an Russland gesendet und er hat sich ehrlicher und deutlicher als andere frühere verantwortliche Politikerinnen und Politiker von Wladimir Putin und seiner eigenen verfehlten Russland-Politik distanziert.

Wo etwa bleibt bis heute eine öffentlich wahrnehmbare Aufarbeitung von 16 Jahren Putin-Politik bei Angela Merkel?

Es ist verständlich, dass Selenski nicht Steinmeier in Kiew braucht, sondern Olaf Scholz. Denn es ist der Bundeskanzler, der die Richtlinien der bundesdeutschen Politik vorgibt und der vor allem angesichts des drohenden massiven Überfalls auf den Donbass so viel Militärgerät in die Ukraine schicken muss wie immer möglich.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Denn in der Ukraine wird Europas Freiheit verteidigt, unser Verständnis von Souveränität und Werten. Und die russische Arme verübt inzwischen unaussprechbare Verbrechen in der Ukraine, die – wenn der Westen nicht selbst militärisch eingreifen will – mit Hilfe westlicher Waffen durch die ukrainischen Soldaten und Freiwilligen gestoppt werden müssen.

Die Einheit des Westens mit der Ukaine nicht gefährden

Deshalb braucht Kiew Scholz dringender als Steinmeier. Aber es ist eben kein entweder oder, sondern eine große Geste der Wiedergutmachung durch Steinmeier, persönlich zu Selenski reisen zu wollen. Ihn abzulehnen ist, wie gesagt, verständlich, aber auch ein Affront.

Steinmeier hat eine wichtige Rolle in der Ukraine-Politik gespielt. An der Seite von Merkel hat er die Abkommen von Minsk verhandelt. Diese gefielen der heutigen Führung in Kiew nicht, denn sie verlangten dem leidgeprüften Land viel ab.

Aber dabei wird vergessen, dass die 2014/15 militärisch auf das Äußerte bedrängte und kaum verteidigungsfähige Ukraine dringend einen Waffenstillstand brauchte. Dass dieser quasi mit der russischen Pistole am Kopf verhandelt und in weiten Teilen überstrapazierend schwer für das damals unterlegene Land war, darf Selenski und sein Team heute nicht einfach in den Skat drücken.

Die Ukraine braucht jetzt einen eng geschlossenen Westen, der auch noch viele verbündete Länder in Asien, Afrika und Lateinamerika auf die Seite des Rechts und der Freiheit zieht, an seiner Seite. Was es nicht braucht sind Schulnoten aus Kiew für Politiker, Ministerinnen und Staatsoberhäupter in Europa.

Ein Land unter Druck wie die Ukraine hat alles Recht, laut zu schreien, zu fordern und anzuprangern. Aber es sollte nicht den Fehler begehen, jetzt die Einheit durch überzogene Kommentare zu gefährden – nicht gegenüber Politikern in der Ukraine selbst und nicht im Westen. Denn es geht um Haltung und Widerstand gegenüber Russland, nicht um Haltungsnoten wie in diplomatisch besseren Zeiten.

Mehr: Alle Entwicklungen zum Ukraine-Krieg hier im Liveblog