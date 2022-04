Kommentar Tankrabatt, Pendlerpauschale, Neun-Euro-Ticket: Der schädliche Überbietungswettbewerb der Ampel

Berlin manipuliert mit einer schlecht gemachten Hilfspolitik die Energiepreise und verspielt eine dreifache Dividende. Das schadet uns, der Ukraine und dem Klima.

Nicht die hohen Energiepreise, sondern die Reaktion der Bundesregierung ist das Problem. (Foto: dpa) Die Ampel-Parteivorsitzenden Lars Klingbeil (l.), Ricarda Lang, Christian Lindner

Was ist bloß los mit der Freiheitspartei FDP? Ein Blick in das Jahr 1973 drängt diese Frage auf. Der Jom-Kippur-Krieg trieb damals die Energiepreise auf Rekordwerte. Heute macht das der Einmarsch Russlands in die Ukraine. Entscheidender Unterschied: die Reaktion.

In den 1970ern verstand die Regierung noch, dass höhere Preise nur ein Problem sind, wenn nicht ihre Folgen, sondern sie selbst bekämpft werden. Vehement hatte sich das FDP-geführte Bundeswirtschaftsministerium gewehrt, mit der Gießkanne Staatsgeld zu verteilen. Heute ist das anders: Gemeinsam mit SPD und Grünen haben die Liberalen sich entschlossen, diese wichtige Erfahrung zu ignorieren.

Stattdessen bricht sich ein Überbietungswettbewerb der kontraproduktiven Staatshilfen Bahn. Ob Tankrabatt, Pendlerpauschale, Neun-Euro-Ticket, Energiepauschale oder Energiekostenzuschuss für Unternehmen: Alle Maßnahmen sind weniger hilfreich als vielmehr kontraproduktiv. Die Regierung verspielt gleich eine dreifache Dividende: