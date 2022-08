Schienennetz Energietransporte erhalten Vorrang auf der Schiene – das hat Folgen für Reisende

Mit der Verordnung soll die deutsche Energieversorgung gesichert werden. Die Leidtragenden sind ohnehin geplagte Güterverkehrsunternehmen und Fahrgäste.

Berlin Bundeswirtschafts- und Bundesverkehrsministerium haben sich auf eine Verordnung verständigt, mit der wichtige Transporte für die Energieversorgung künftig vorrangig auf der Schiene transportiert werden können.

Begründet wird die Bevorzugung mit dem Ukrainekrieg und den Folgen für die Energieversorgung. „Um eine unmittelbare Gefährdung oder Störung der Energieversorgung in Deutschland vorzubeugen, ist somit auch eine abweichende logistische Planung von Energietransporten und Großtransformatoren erforderlich geworden“, heißt es zur Begründung in dem Entwurf, der dem Handelsblatt vorliegt.

Demnach erhalten derartige Transporte Vorfahrt auf dem Schienennetz. Der Entwurf wurde an diesem Donnerstag zur Anhörung an die Verbände verschickt. Sie müssen den Entwurf bereits bis zum morgigen Freitag, 17 Uhr, kommentieren. Danach soll die Regelung unverzüglich in Kraft treten und zunächst für ein halbes Jahr gelten.

Es geht darum, die Energieversorgung im Land zu sichern, etwa Kraftwerke mit Kohle oder Raffinerien mit Öl zu versorgen, sollte die russische Druschba-Pipeline gänzlich ausfallen.

