Wasserstraßen Niedrigwasser in den Flüssen – Warum die Hilfe für die Logistikbranche auf sich warten lassen wird

Ob Autobahnbrücken, Schienenwege oder Wasserstraßen samt Niedrigwasser: Die deutschen Logistiker leiden unter der Infrastrukturkrise. Das tut die Bundesregierung.

Die Schifffahrt auf einer der wichtigsten Wasserstraßen ist weitgehend zum Erliegen gekommen. (Foto: dpa) Weiter Niedrigstände am Rhein in Köln

Berlin. Angesichts des extremen Niedrigwassers am Rhein wächst beim Bund die Einsicht, mehr in die für die Wirtschaft zentralen Wasserwege zu investieren. „Wir sind in einer Situation, in der die Infrastruktur extrem herausgefordert ist“, sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Mittwoch und betonte die Bedeutung des Verkehrsträgers. Das Land sei „dringend auf die Binnenwasserstraßen angewiesen“, weil es in der Lage sei, große Mengen zu transportieren, so Wissing. „Wir müssen die Binnenwasserstraßen ausbauen.“

Die niedrigen Wasserstände am Rhein machen Logistikern dieser Tage schwer zu schaffen. Am Mittwoch musste der Mittelrhein zeitweilig gesperrt bleiben, weil ein 190 Meter langes und 23 Meter breites Güterschiff nach einem Maschinenschaden liegen geblieben war und nicht umschifft werden konnte.