Morning Briefing Leitstern: Die USA dominieren den G7-Gipfel

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Drei Schlagzeilen vom ersten Tag des G7-Gipfels im bayrischen Wellness-Resort Schloss Elmau. Dort agiert der Älteste in der Regierendenrunde (Biden ist 79) als nimmermüder Pacemaker für jene zusammengewürfelte Trainingsgruppe, die sich „Der Westen“ nennt und seit Jahren allerlei ökonomische Konditionsschwächen mit sich herumschleppt.

Gerade in Deutschland hadern wir gerne mit dem US-amerikanischen Machtanspruch, bis hin zur irregeleiteten Fehlwahrnehmung, die USA würden ebenso rücksichtslos ihre Interessen durchsetzen wie Russland die seinen. Doch wenn es um Joe Bidens Führungsrolle in der Ukrainekrise geht, muss man konstatieren: Er hat sich nichts genommen, was nicht herumlag und endlich aufgehoben werden wollte.

„Außenpolitisch sind die USA so dominant wie zuletzt in den 50er- und 60er-Jahren“, urteilt Handelsblatt-Meinungsschef Jens Münchrath und sagt: „Biden betreibt Geopolitik – wie immer – vorwiegend im amerikanischen Interesse, aber durchaus auch im Sinne Europas.“

Heute wird es auf Schloss Elmau vor allem darum gehen, die als Gäste eingeladenen Schwellenländer zu überzeugen, schärfere Russland-Sanktionen mitzutragen. Vor allem Indien ist mittlerweile ein großer Käufer von russischem Öl, das wegen der westlichen Sanktionen deutlich unter Weltmarktpreis zu haben ist.

(Foto: dpa) Gipfeltreffen: Deutschland ist Gastgeber des G7-Gipfels wirtschaftsstarker Demokratien vom 26. bis 28. Juni 2022 auf Schloss Elmau.

Kleine Autos, kleine Gewinne, große Autos, große Gewinne: So lautet bereits seit Jahrzehnten das Grundgesetz des Kraftfahrzeuggewerbes. Das hat die beiden Hochpreis-Hersteller Mercedes und BMW vor Jahren nicht daran gehindert, ins Segment der Kompaktwagen im Golf-Format einzusteigen. BMW mit der Einser-Baureihe. Mercedes mit der A-Klasse und dem von ihr abgeleiteten Kompaktvan B-Klasse. Beide Konzerne wollten den Beweis antreten, dass sich auch in diesem Brot-und-Butter-Segment mit Premiumanspruch Premiumpreise durchsetzen lassen. Bis vor wenigen Monaten galt das Experiment als durchaus gelungen.

Doch Mercedes zieht bei seiner bestverkauften Modellfamilie jetzt die Reißleine. Wie Handelsblatt-Sterndeuter Felix Hubik aus Konzernkreisen erfuhr, wird das jetzige Modell der A-Klasse keinen Nachfolger mehr bekommen und Mitte des Jahrzehnts eingestellt. Für die B-Klasse gilt das Gleiche.

Experten sehen die Luxusstrategie von Mercedes-Chef Ola Källenius durchaus skeptisch. „Die Welt der Schönen und Reichen klingt spannend und verspricht auf den ersten Blick märchenhafte Renditen“, meint Ferdinand Dudenhöffer, Leiter des Center for Automotive Research (CAR). Gerade jetzt, wo Fahrzeuge mit immer leistungsfähigeren Rechnern, Betriebssystemen und reichweitenstarken Batterien ausgestattet werden, seien aber Skaleneffekte wichtiger denn je: „Software wird einmal entwickelt und dann quasi zu Null-Kosten vervielfacht.“

Aber: Källenius sieht das völlig anders. Er verknappt das Angebot, erhöht die Preise und bläut seiner Truppe ein: „Fokus ist eine Stärke.“

Während Mercedes alles aufs Luxussegment setzt, nimmt die Lufthansa Abschied von diesem Anspruch – unfreiwillig allerdings. Die Fluggesellschaft hat den fünften Stern im maßgeblichen Branchenranking Skytrax verloren. Klingt nach einer Petitesse, und hat doch enorme Bedeutung fürs Selbstverständnis des Konzerns.

Lufthansa war die einzige europäische Airline mit dieser Qualitätsauszeichnung, sonst können sich nur Fluggesellschaften aus Asien mit fünf Sternen schmücken. Konzernchef Spohr hatte jahrelang auf die Auszeichnung hingearbeitet und war 2017 besonders stolz, als die Lufthansa die Auszeichnung erhielt.

Seit Corona sind bei der Lufthansa nun deutliche Servicemängel an der Tagesordnung, wie Handelsblatt-Luftfahrtexperte Jens Koenen berichtet. Unter Lufthansa-Flugbegleitern kursieren irre Geschichten. Auf eigene Rechnungen soll das Personal in den USA schon Teebeutel gekauft haben, damit es den Kunden in der Luft wenigstens einen schwarzen Tee anbieten kann.

Spohr weiß um die Probleme. Auf der jüngsten Hauptversammlung räumt er ein: „Es ist uns schmerzlich bewusst, dass wir in vielen Bereichen noch nicht wieder die Angebots- und Servicequalitäten bieten, für die wir stehen.“

Nun steht die Lufthansa wieder dort, wo auch die beiden wichtigsten Rivalen British Airways und Air France zu Hause sind: bei vier Sternen.

Und dann ist da noch der britische Premierminister Boris Johnson, der bei einem Fototermin mit den übrigen G7-Regierungschefs auf Schloss Elmau scherzte, man solle doch die Kleider ablegen, „wir müssen jetzt alle zeigen, dass wir härter sind als Putin“. Der russische Präsident hat wiederholt martialische Urlaubsfotos von sich mit freiem Oberkörper verbreiten lassen. Die gute Nachricht: Johnson behielt seine Kleidung an.

Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem sich nicht die Falschen ausziehen.

Herzliche Grüße

Ihr

Christian Rickens

Textchef Handelsblatt

P.S.: Deutschland droht im Flug-Chaos zu versinken. Jetzt sollen bis zu 2000 Sicherheitskräfte aus der Türkei helfen, die Schlangen vor den deutschen Sicherheitskontrollen zu verkürzen.

Waren auch Sie in jüngster Zeit von langen Wartezeiten und stornierten Flügen betroffen? Schicken Sie uns Ihre Reisegeschichte, zusammengefasst in wenigen Worten, an [email protected]. Alternativ freuen wir uns über Ihre Meinung, wie man das Flug-Chaos jetzt noch beseitigen kann, in fünf Sätzen. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir unter Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online.

